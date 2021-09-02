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Бизнес

Купите газовый котел и получите газ в подарок

До 31 декабря 2021 года включительно при покупке газового котла «Аристон» у компании «ГАЗТОРГ» покупатель получает 100 кубов природного газа от «Газпром Кыргызстан». Котлы можно купить разовым платежом или в рассрочку под 0 процентов в офисе компании «ГАЗТОРГ».

Как получить газ в подарок:

  1. Позвоните по номерам: 0558 55-05-55, 0221 55-05-55.
  2. Подайте заявку на подключение газа в любом ЦОН «Газпром Кыргызстан», если не подключены к газу.
  3. Купите газовый котел у партнера акции — компании «ГАЗТОРГ» по адресу: город Бишкек, улица Матросова, 58 и получите 100 кубов газа в подарок.

«ГАЗТОРГ» — официальный представитель итальянского газового оборудования «Аристон» в Кыргызстане. Их специалисты проконсультируют и помогут подобрать нужный газовый котел высокого итальянского качества, установят и запустят его и обеспечат гарантийное и сервисное обслуживание.

Преимущества котлов «Аристон»:

  1. Газовые котлы «Аристон» подойдут для частных и многоквартирных домов.
  2. Безопасны в использовании. При аварии котлы автоматически отключаются.
  3. Газовые котлы «Аристон» адаптированы для стран СНГ и к местным условиям. Котлы выдерживают резкие перепады давления, напряжения и сильные морозы в процессе эксплуатации.
  4. Все модели дополнены специальной системой самодиагностики.
  5. Постоянная температура в помещении благодаря функции AUTO при подключении уличного и комнатных датчиков.
  6. Высокий КПД до 93,6 процента и до 30 процентов экономии электричества благодаря модулируемому насосу.
  7. Встроенный Wi-Fi-модуль, удобное дистанционное управление со смартфона.
  8. Сенсорное управление на панели и русифицированный интерфейс.
  9. Производятся в Италии из лучших европейских материалов.
  10. Низкий уровень шума на всех рабочих режимах.
  11. Гарантия — два года.
  12. Сервисный центр обслуживания.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205860/
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