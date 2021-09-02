Купите газовый котел и получите газ в подарок

До 31 декабря 2021 года включительно при покупке газового котла «Аристон» у компании «ГАЗТОРГ» покупатель получает 100 кубов природного газа от «Газпром Кыргызстан». Котлы можно купить разовым платежом или в рассрочку под 0 процентов в офисе компании «ГАЗТОРГ».

Как получить газ в подарок:

Позвоните по номерам: 0558 55-05-55, 0221 55-05-55. Подайте заявку на подключение газа в любом ЦОН «Газпром Кыргызстан», если не подключены к газу. Купите газовый котел у партнера акции — компании «ГАЗТОРГ» по адресу: город Бишкек, улица Матросова, 58 и получите 100 кубов газа в подарок.

«ГАЗТОРГ» — официальный представитель итальянского газового оборудования «Аристон» в Кыргызстане. Их специалисты проконсультируют и помогут подобрать нужный газовый котел высокого итальянского качества, установят и запустят его и обеспечат гарантийное и сервисное обслуживание.

Преимущества котлов «Аристон»: