Купите газовый котел и получите газ в подарок

До 31 декабря 2021 года включительно при покупке газового котла «Аристон» у компании «ГАЗТОРГ» покупатель получает 100 кубов природного газа от «Газпром Кыргызстан». Котлы можно купить разовым платежом или в рассрочку под 0 процентов в офисе компании «ГАЗТОРГ».
Как получить газ в подарок:
- Позвоните по номерам:
0558 55-05-55, 0221 55-05-55.
- Подайте заявку на подключение газа в любом ЦОН «Газпром Кыргызстан», если не подключены к газу.
- Купите газовый котел у партнера акции — компании «ГАЗТОРГ» по адресу: город Бишкек, улица Матросова, 58 и получите 100 кубов газа в подарок.
«ГАЗТОРГ» — официальный представитель итальянского газового оборудования «Аристон» в Кыргызстане. Их специалисты проконсультируют и помогут подобрать нужный газовый котел высокого итальянского качества, установят и запустят его и обеспечат гарантийное и сервисное обслуживание.
Преимущества котлов «Аристон»: Газовые котлы «Аристон» подойдут для частных и многоквартирных домов. Безопасны в использовании. При аварии котлы автоматически отключаются. Газовые котлы «Аристон» адаптированы для стран СНГ и к местным условиям. Котлы выдерживают резкие перепады давления, напряжения и сильные морозы в процессе эксплуатации. Все модели дополнены специальной системой самодиагностики. Постоянная температура в помещении благодаря функции AUTO при подключении уличного и комнатных датчиков. Высокий КПД до 93,6 процента и до 30 процентов экономии электричества благодаря модулируемому насосу. Встроенный Wi-Fi-модуль, удобное дистанционное управление со смартфона. Сенсорное управление на панели и русифицированный интерфейс. Производятся в Италии из лучших европейских материалов. Низкий уровень шума на всех рабочих режимах. Гарантия — два года. Сервисный центр обслуживания.