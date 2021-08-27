Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни

У кыргызстанцев осталось всего несколько дней, чтобы вовремя оплатить налоги. Государственная налоговая служба КР напоминает, что до 1 сентября необходимо оплатить налог на транспорт, до 2 сентября — на недвижимое имущество и землю.

С помощью функционального кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» совершить оплату можно онлайн не выходя из дома и даже в выходные дни.

Сервис позволяет всего за несколько кликов оплатить налог на недвижимость и землю, а также рассчитать и бесплатно оплатить налог на транспорт.

Смотрите подробную видеоинструкцию по оплате автоналога.

Все просто:

Установите приложение «Мой О!». Откройте раздел «О!Деньги». Выберите «Налоги» и нужную категорию. Заполните данные. Оплатите с баланса телефона, кошелька или с привязанной карты.

Данные об оплате моментально поступают в ГНС, а проверить статус можно на сайте ГНС по коду квитанции. Полученная электронная квитанция равнозначна бумажному чеку, ее можно сохранить, отправив себе на почту или в мессенджер.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

«Мой О!» позволяет:

+ управлять номером О! и заботиться о балансе близких;

+ моментально переводить средства на кошельки и карты банков шести стран;

+ бесконтактно оплачивать более 1000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты;

+ обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране;

+ пополнять кошелек без комиссии в более 3000 терминалах по всей стране.

Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.