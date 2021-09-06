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Иммунотерапия при борьбе с раком желудка

Ежегодно рак желудка диагностируют почти миллиону человек в мире, около 780 тысяч заболевших умирают. Рак желудка занимает пятое место в мире по распространенности, а по смертности от рака — второе. Иммунотерапия повышает выживаемость при этом тяжелом заболевании.

Опасность злокачественной опухоли в том, что она долго ничем о себе не заявляет. Пациенты начинают ощущать дискомфорт только при ее росте. Но и тогда не спешат к врачу, считают неприятные симптомы «несварением желудка». В результате диагноз ставится поздно.

Иммунотерапия — прорыв в лечении рака желудка. Проведенные испытания показали, что при применении методики рост опухоли замедляется, она уменьшается в размере, повышается процент выживаемости среди заболевших. При этом серьезные побочные эффекты не возникают, качество жизни пациента не ухудшается.

Профессор, доктор клиники Acıbadem Файсал Дане констатирует: «Благодаря достигнутым в лечении рака желудка успехам не только улучшается качество жизни пациента, но и увеличивается ее продолжительность. Однако необходимо помнить, что, как и при любых видах рака, важно диагностировать заболевание на ранней стадии».

Acıbadem
Фото Acıbadem . Профессор, доктор клиники Acıbadem Файсал Дане

Шесть серьезных симптомов рака желудка

Только у трети заболевших пациентов диагноз ставится на ранней стадии. Причина печальной статистики в том, что болезнь ничем не заявляет о себе. Что касается скринингового исследования, то к нему прибегают крайне редко.

Профессор предостерегает: «Рак желудка — болезнь коварная, прогрессирующая. При росте опухоли появляются такие симптомы, как постоянные тошнота и рвота, непроходящая длительное время боль в животе, быстрое наполнение желудка пищей, наличие крови в рвотных массах, затруднение при глотании, потеря веса. Эти жалобы нельзя игнорировать, они требуют немедленного обращения к врачу». 

Иммунотерапия: поразительные результаты

Методики лечения рака желудка постоянно совершенствуются. Это касается как таргетных лекарств, так и иммунотерапии, которые применяются в сочетании с химиотерапией.

Лечение методом иммунотерапии (укрепление иммунной системы) заключается в предотвращении образования раковых клеток, котролировании их роста и уничтожении. В отличие от других способов борьбы со злокачественными новообразованиями, метод не оказывает прямого воздействия на раковые клетки, а путем активизации иммунной системы заставляет организм самостоятельно с ними бороться.

В настоящее время эффективность иммунотерапии в лечении рака желудка активно исследуется как отдельно, так и в сочетании с химиотерапией. Файсал Дане подчеркивает: «Несмотря на то что в настоящее время по результатам исследований нельзя однозначно сказать, как тот или иной пациент будет реагировать на лечение, определенные тесты позволяют предсказать, для кого иммунотерапия станет настоящим спасением. Сегодня каждого пациента с диагнозом «рак желудка» оценивают на возможность применения иммунотерапии, так как она показала поразительные результаты в научных исследованиях».

  

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204321/
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