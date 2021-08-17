Не терпится отправиться за впечатлениями в загородную поездку в выходные? Именно сейчас самый разгар сезона по всем туристическим направлениям. Пока погода благоприятствует, самое время воплотить свои мечты в жизнь.

Мобильный оператор О! поможет вам быть на связи в пути, обеспечив надежный сигнал и, что особенно удобно, самую большую сеть обслуживания клиентов O!Store — это более 100 магазинов по всей стране и тысячи фирменных терминалов для приема платежей.

Технические специалисты О! постарались для вас и улучшили качество сигнала в более 150 населенных пунктах. Проведенные работы еще более ускорили пропускную способность 4G LTE-сети и других стандартов связи. Стабильно лучше сигнал О! теперь ловит в следующих городах, селах и на территории стратегических объектов:

Чуйская область: в Бишкеке, Канте, Кара-Балте, Токмаке, жилмассиве «Акыл-Ордо», на территории центра отдыха «12 каминов», горнолыжной базы «Орловка», золоторудном комбинате «Алтын-Кен», а также в селах Александровка, Тош-Булак, Берюлю, Арпа-Тектир, Маевка, Лебединовка, Искра, Нижняя Ала-Арча, Ильичевское, Петровка, Крупское, Садовое, Мраморное, Кызыл-Октябрь, Алтымыш, Кызыл-Суу, Алмалуу, Восток;

в Бишкеке, Канте, Кара-Балте, Токмаке, жилмассиве «Акыл-Ордо», на территории центра отдыха «12 каминов», горнолыжной базы «Орловка», золоторудном комбинате «Алтын-Кен», а также в селах Александровка, Тош-Булак, Берюлю, Арпа-Тектир, Маевка, Лебединовка, Искра, Нижняя Ала-Арча, Ильичевское, Петровка, Крупское, Садовое, Мраморное, Кызыл-Октябрь, Алтымыш, Кызыл-Суу, Алмалуу, Восток; Иссык-Кульская область: в Чолпон-Ате, Караколе, селах Булан-Соготту, Корумду, Чон Сары-Ой, Тегизчил, Ырдык, Тилекмат, Джер-Уй, Бар-Булак, Тогуз-Булак, Ой-Тал, Ырдык, Темир-Канат, Кара-Ой, Бостери, Орто-Орюктю, Орнек, Тору-Айгыр, Бактуу-Долоноту, Каджи-Сай, Тамга, Чок-Тал, Баетовка;

в Чолпон-Ате, Караколе, селах Булан-Соготту, Корумду, Чон Сары-Ой, Тегизчил, Ырдык, Тилекмат, Джер-Уй, Бар-Булак, Тогуз-Булак, Ой-Тал, Ырдык, Темир-Канат, Кара-Ой, Бостери, Орто-Орюктю, Орнек, Тору-Айгыр, Бактуу-Долоноту, Каджи-Сай, Тамга, Чок-Тал, Баетовка; Таласская область: в селах Озгерюш, Шекер, Уч-Эмчек, Боо-Терек, Нылды, Кек-Кашат, Атая Огонбаева, Талды-Булак, Кек-Токой, Кум-Арык, Маданият, Аманбаево, Кек-Сай;

в селах Озгерюш, Шекер, Уч-Эмчек, Боо-Терек, Нылды, Кек-Кашат, Атая Огонбаева, Талды-Булак, Кек-Токой, Кум-Арык, Маданият, Аманбаево, Кек-Сай; Нарынская область: в Нарыне, на карьере «Кыргыз-Алтын», в селах Жылан-Арык, Кош-Добо, Байгенчек, Озгерюш, Чон-Добо, 8 Марта, Терек-Суу, Комсомол, Телек, Шоро, Таш-Башат, Ача-Каинды, Кара-Суу, Кызыл-Жылдыз;

в Нарыне, на карьере «Кыргыз-Алтын», в селах Жылан-Арык, Кош-Добо, Байгенчек, Озгерюш, Чон-Добо, 8 Марта, Терек-Суу, Комсомол, Телек, Шоро, Таш-Башат, Ача-Каинды, Кара-Суу, Кызыл-Жылдыз; Джалал-Абадская область: в Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, Кочкор-Ате, селах Кыз-Коль, Кызыл-Капчыгай, Кок-Алма, Огон-Талаа, Богот, Кызыл-Туу, Гавриловка, Мундуз, Каду, Кара-Инген, Орукту, Чолок-Тумак, Бюргондю, Падек;

в Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, Кочкор-Ате, селах Кыз-Коль, Кызыл-Капчыгай, Кок-Алма, Огон-Талаа, Богот, Кызыл-Туу, Гавриловка, Мундуз, Каду, Кара-Инген, Орукту, Чолок-Тумак, Бюргондю, Падек; Ошская область: в Оше, селах Сары-Могол, 1 Мая, Эркин-Тоо, Кызыл-Чарба, Учкаптал, Туз-Бель, Чулук, Жекенди, Интернационал, Керкидан, Найман, Учар, Кызыл-Шарк, Бек-Джар, Борбаш, Нарай, Алтын-Булак, Мырза-Аке, Бабыр, Токтогул, Джаны-Айыл, Ничке-Сай, Ана-Кызыл, Бостон, Тосой, Кашка-Суу, Ачык-Суу, Тогуз-Булак, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Ак-Терек, Ара-Кель, Кызыл-Байрак, 15 Жаш, Учкаптал, Карамык, Курбан-Кара, Учар, Мамажан, Агартуу, Баш-Булак, Карчабек, Кызыл-Тоо, Жар-Башы, Шанкол, Куршаб;

в Оше, селах Сары-Могол, 1 Мая, Эркин-Тоо, Кызыл-Чарба, Учкаптал, Туз-Бель, Чулук, Жекенди, Интернационал, Керкидан, Найман, Учар, Кызыл-Шарк, Бек-Джар, Борбаш, Нарай, Алтын-Булак, Мырза-Аке, Бабыр, Токтогул, Джаны-Айыл, Ничке-Сай, Ана-Кызыл, Бостон, Тосой, Кашка-Суу, Ачык-Суу, Тогуз-Булак, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Ак-Терек, Ара-Кель, Кызыл-Байрак, 15 Жаш, Учкаптал, Карамык, Курбан-Кара, Учар, Мамажан, Агартуу, Баш-Булак, Карчабек, Кызыл-Тоо, Жар-Башы, Шанкол, Куршаб; Баткенская область: в селах Марказ, Ак-Булак, Катран, Бешкент, 50 лет СССР.

Туризм по родной стране — это стиль жизни людей активных, мобильных и умеющих интересно проводить свое свободное время.

Связь О! будет сопровождать вас как в дороге, так и в большинстве мест познавательного туризма. Сеть компании работает более чем на 99 процентах населенной территории нашей республики. Мобильный оператор О! — лидер по покрытию и емкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане.

Интересный факт. Раньше через эту радиорелейную станцию, которая находится на высоте 3 тысячи 700 метров над уровнем моря, проходил весь трафик Иссык-Кульской области. Теперь ее масштабные сооружения выполняют важную функцию и обеспечивают резерв на случай обрыва волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Карта покрытия доступна на сайте www.o.kg. Связаться с операторами компании можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, Telegram: @Nurtelecom_bot и онлайн-чате на сайте www.o.kg.

Благодарим за фото ©Дмитрия Волкова.