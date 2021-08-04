Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV

Сегодня вся страна ждет, возможно, первое золото в истории независимого Кыргызстана на Олимпиаде в Токио.

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова против хозяйки Олимпиады японки Юкако Каваи.

Кто возьмет золото Токио-2020?

Все предыдущие схватки кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова выиграла без единого пропущенного очка, не оставив ни единого шанса соперницам. Она одолела украинку Ирину Коляденко со счетом 10:0. Ранее кыргызстанка победила Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0) и Кристу Инце из Румынии (6:0).

Старт поединков по вольной борьбе сегодня, 4 августа, в 17.55.

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Алга, Кыргызстан!

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