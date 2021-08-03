Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV

Уже сегодня!

Наш соотечественник, борец греко-римского стиля Акжол Махмудов поборется за золото Олимпиады с борцом из Венгрии Тамашом Леринцем. Вне зависимости от результата этой схватки Кыргызстан завоюет первую медаль на Олимпийских играх впервые с 2008 года.

Не менее захватывающий поединок проведет Айсулуу Тыныбекова, которая будет бороться за выход в финал. Тоже сегодня в поединке за итоговое 3-е место и бронзовую медаль Мээрим Жуманазарова встретится со спортсменкой из Монголии.

Решающие схватки начнутся сегодня, 3 августа, в 15.00.

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Алга, Кыргызстан!

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