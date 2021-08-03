Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»

Дорогие клиенты ОАО «Оптима Банк»!

В связи с проводимыми техническими работами по переносу/миграции карточной системы банка на новый процессинговый центр АО First Heartland Jusan Bank в период с 31 июля по 2 августа 2021 года наблюдались перебои в работе банковских карт и мобильного приложения Optima24.

Такого рода обновления позволяют внедрять современные и инновационные технологии в карточные продукты и сервисы, которые соответствуют международным стандартам в банковской системе и обеспечивают надежность сохранности данных, предоставляя новые возможности управления персональными финансами.

Для банка важно улучшать систему безопасности хранения данных клиентов и обновлять функционал, добавляя новые возможности в приложение Optima24.

Но запланированная операция по переносу/миграции заняла дольше времени, что привело к сбоям в системе работы карт и мобильного приложения.

В свою очередь мы хотим заверить всех клиентов, что все средства, хранящиеся в банке, — на месте, это лишь техническая неполадка мобильного приложения, которую мы устранили, и работаем над ее исключением в дальнейшем.

На данный момент системы вернулись в штатный режим, за небольшим исключением. Банкоматы, ПОС-терминалы и платежные терминалы начали работать.

Мобильное приложение Optima24 запущено в полном объеме: платежи и переводы работают в прежнем режиме, но в единичных случаях могут наблюдаться сбои/ошибки, над устранением которых мы сейчас работаем. «Оптима Банк» уделяет огромное внимание защите и безопасности персональных данных, ввиду этого принимаемые банком меры послужат решению вышеуказанных задач.

Несмотря на важность данной технической операции, которая позволит улучшить безопасность и увеличит скорость проведения операций, мы понимаем всю ответственность сложившихся последствий и приносим извинения за все неудобства, которые ограничили наших клиентов в пользовании карт и мобильного приложения.

ОАО «Оптима Банк» дорожит доверием своих клиентов и принимает во внимание все замечания и комментарии, чтобы незамедлительно начать работу над усовершенствованием предоставляемых услуг и сервисов.