Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»

Мобильный оператор О! с заботой об абонентах первым среди сотовых операторов страны реализовал возможность получения сертификата о вакцинации удаленно и не выходя из дома.

Кыргызстанцам больше не придется получать электронную цифровую подпись и тратить время на походы в ЦОН, ведь электронный сертификат о вакцинации теперь доступен прямо в приложении «Мой О!».

Новый сервис позволяет проверить статус вакцинации, посмотреть дату следующей прививки, а после получения второго компонента получить сертификат с QR-кодом.

Документ можно отправить в любой мессенджер или на почту, а также использовать в приложении «Путешествую без COVID-19».

Кроме того, всем абонентам О! выдается 10 ГБ интернета в подарок за вакцинацию.

Как получить сертификат и 10 ГБ: Получите хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19 в любом из пунктов вакцинации, развернутых по всей стране. Пройдите быструю онлайн-идентификацию в приложении «Мой О!». Обновите «Мой О!», откройте «Меню», выберите «Статус вакцинации» и нажмите «Проверить».

Сервис запущен совместно с Министерством здравоохранения и социального развития в целях поддержки национальной инициативы «Кыргызстан — зеленая зона» по борьбе с пандемией COVID-19 и развития цифровых технологий.

Во всех регионах страны проводится масштабная и бесплатная вакцинация против COVID-19. Адреса всех пунктов можно узнать на сайте.

Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Будьте здоровы, берегите себя и окружающих!

Интернет-пакет 10 ГБ подключается только один раз, автоматически сразу после подтверждения факта получения вакцины от Министерства здравоохранения и социального развития КР. Акция действует с 22.07.2021. Срок действия акции ограничен. Лиц. ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Информация действительна на момент публикации: 27.07.2021. Подробнее: www.o.kg.