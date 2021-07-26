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Бизнес

«Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран

Забота о близких на расстоянии — не пустые слова и не дежурный слоган. Студенты едут за рубеж получать образование, родственники — на работу. Близкие люди повсюду, и поводы для денежных переводов родным могут быть разные — дни рождения, знаменательные события, празднование юбилеев. Помочь друг другу издалека можно не только словом, но и делом.

Отправить деньги друзьям, родным или партнерам из Кыргызстана за границу можно, не посещая банк. Отправителю достаточно иметь приложение «Мой О!» и знать номер банковской карты или электронного кошелька получателя. Перевод поступает мгновенно. Комиссия минимальна или, вообще, 0 процентов — в зависимости от выбранного сервиса.

Куда можно отправить деньги?

Моментальные переводы можно совершить на банковские карты Кыргызстана, России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, пользователям сервиса «О!Деньги» доступно пополнение QIWI, Wallet One, «Элсом» и других кошельков.

Стоит отметить, что переводы на Mbank Online и карты «Халык Банка Кыргызстан» осуществляются без комиссии. А комиссия за пополнение карт «Элкарт» снижена до 0,5 процента.

24/7

Перевести деньги можно в любое время дня и ночи без открытия банковского счета и не выходя из дома.

В какой валюте?

При зачислении на счет получателя происходит автоматическая конвертация, будь то рубли, гривны, тенге, сомони или сумы.

Как совершить перевод:

1. Откройте раздел «О!Деньги» в приложении «Мой О!».
2. Выберите в каталоге «Кошельки и банки» и найдите «Пополнение карт банков» нужной страны.
3. Укажите номер карты или кошелька, нужную сумму и оплатите.

Переводы доступны идентифицированным пользователям кошелька «О!Деньги». Пройти идентификацию можно удаленно всего за 5 минут прямо в приложении или в любом из магазинов O!Store.

Получатели смогут с легкостью обналичить средства с банковской карты или со счета электронного кошелька. В Кыргызстане обналичить средства с кошелька «О!Деньги» без комиссии можно в крупнейшей сети филиалов O!Store, для этого вам понадобится только паспорт.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».

+ У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.
+ Клиентам доступны управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.
+ Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги» в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202142/
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