16:11
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Бизнес

Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке

24 июля открыл свои двери новый супермаркет Globus по улице Ахунбаева, 196.

Популярная торговая сеть стала ближе к жителям разросшегося микрорайона «Джал».

В новом супермаркете покупателям доступны разнообразный ассортимент качественных товаров по выгодным ценам, свежие продукты, товары для дома, высокий уровень обслуживания, а также ежедневные акции, свойственные всем магазинам сети.

И не забывайте, что во всей торговой сети действует программа лояльности в виде накопительных карт и современного удобного мобильного приложения, что позволяет совершать выгодные покупки, участвовать в различных акциях, получать дополнительные скидки и подарки.

Приятным бонусом послужит удобная парковка: не придется кружить по окрестностям, выбирая место, чтобы оставить автомобиль.

Дополнительную информацию о всех магазинах сети, акциях, а также постоянно обновляющиеся каталоги товаров можно найти на сайте компании, на ее официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook и Instagram.

Приходите совершать выгодные покупки, ведь Globus — магазин низких цен!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202139/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Интернет-магазин Globus: экономия денег и времени
В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
Tortavita — натуральная радость!
В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
Весеннее настроение с каталогом от Globus
Теперь и в Караколе: Globus расширяет географию!
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
В новый год с Globus!
Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food
Популярные новости
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Интервью с&nbsp;председателем правления ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Азизбеком Оморкуловым Интервью с председателем правления ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: моментальные переводы на&nbsp;банковские карты шести стран «Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в&nbsp;Бишкеке Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
Интервью с&nbsp;председателем правления ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Азизбеком Оморкуловым Интервью с председателем правления ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
26 июля, понедельник
16:03
«Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран «Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шес...
15:53
Годовщина смерти Азимжана Аскарова. ГСИН утверждает: состава преступления нет
15:50
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
15:36
Смысла занижать смертность от COVID-19 нет, заверяют в Минздраве
15:22
Аномальная жара. В Бишкеке температура воздуха достигла 47 градусов