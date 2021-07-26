Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке

24 июля открыл свои двери новый супермаркет Globus по улице Ахунбаева, 196.

Популярная торговая сеть стала ближе к жителям разросшегося микрорайона «Джал».

В новом супермаркете покупателям доступны разнообразный ассортимент качественных товаров по выгодным ценам, свежие продукты, товары для дома, высокий уровень обслуживания, а также ежедневные акции, свойственные всем магазинам сети.

И не забывайте, что во всей торговой сети действует программа лояльности в виде накопительных карт и современного удобного мобильного приложения, что позволяет совершать выгодные покупки, участвовать в различных акциях, получать дополнительные скидки и подарки.

Приятным бонусом послужит удобная парковка: не придется кружить по окрестностям, выбирая место, чтобы оставить автомобиль.

Дополнительную информацию о всех магазинах сети, акциях, а также постоянно обновляющиеся каталоги товаров можно найти на сайте компании, на ее официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook и Instagram.

Приходите совершать выгодные покупки, ведь Globus — магазин низких цен!