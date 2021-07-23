Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»

Подключите себе домой проводной интернет на максимальной скорости, интерактивное ТВ и крутые онлайн-кинотеатры!

Оставляйте заявку на подключение прямо сейчас в приложении «Мой О!». Нажмите Saima Telecom, выберите «Оставить заявку» и укажите имя и адрес, после чего вам перезвонят и подробно проконсультируют.

Включай Saima — управляй в «Мой О!»

Не тратьте свое время на звонки в сall-центр, чтобы узнать, какой у вас тариф, сколько на вашем счете средств и какие услуги вам доступны — просто зайдите в приложение «Мой О!». Вся эта и другая информация именно там. Там же вы узнаете ответы на самые частые вопросы — во вкладке Saima Telecom в правом верхнем углу нажмите на иконку «?» — откроется список самых популярных вопросов.

Вноси абонентскую плату за пару секунд

Платить за интернет + ТВ тоже можно прямо со смартфона — избавьте себя от очереди возле терминала и вообще от необходимости идти куда-то, чтобы что-то оплатить. Электронный кошелек «О!Деньги» поможет пополнить счет Saima и других интернет-провайдеров в считанные секунды. Для этого в приложении «Мой О!» зайдите в раздел «О!Деньги», в каталоге выберите «Интернет и ТВ», а дальше найдите в списке нужного провайдера или воспользуйтесь «умным поиском» для быстроты.

Вот так легко и просто все самое нужное оказалось в вашем смартфоне!

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».

+ У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

+ Клиентам доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.

+ Бесконтактная оплата более 1000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.