Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях

«Мелочи решают все», — утверждает состоявшийся миллионер Харви Маккей.

На днях мы уже рассказали о том, как приложение «Мой О!» помогает заботиться о родных и близких, в каких ситуациях спасает обналичивание кошелька «О!Деньги». Теперь, собственно, о тех самых «мелочах», которые во многом решили выбор пользователей кошелька «О!Деньги».

Сканирование QR

Модно, молодежно, а главное — быстро и бесконтактно! Вы знали, что в Китае даже уличные музыканты вместо шляпы ставят таблички с QR-кодом? В «Мой О!» такой способ приема платежей работает аж с 2019 года. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж. Считанные секунды! Оплачивайте услуги везде, где увидите лого «Мой О!», — в кафе, в магазинах, в салоне красоты или бензин на заправке. Наличные больше не нужны, не надо ждать сдачу.

Оплата услуг минюста

Никакой беготни по инстанциям в жару или в холод. Оплатить регистрацию/ликвидацию юрлица, оплатить услуги нотариуса и множество других сервисов Министерства юстиции КР можно в два счета.

Оплата госуслуг

Через «О!Деньги» можно удобно рассчитать и оплатить налог на транспорт и имущество, патенты и даже справку о несудимости.

Оплата штрафов со скидкой

Добавив в приложение свое авто или авто близких, вы будете получать мгновенное SMS о новом штрафе. Проверил детали, посмотрел фото нарушения. Предупрежден, значит вооружен, и благодаря этому сэкономил время и деньги! Потому что оплатил со скидкой 50 процентов за пару секунд.

Оплата коммунальных услуг за дом или офис

Доступно как физическим, так и юридическим лицам во всех регионах, без комиссии и всего за пару кликов. Чеки и реквизиты всегда под рукой.

Сканирование штрих-кодов

Допустим, вам лень вводить длинный цифровой реквизит из квитанции за комуслуги или цифры там мелкие, а зрение уже не то. Просто наводите сканер из приложения на штрих-код в квитанции и «вуаля!» — приложение само заполнит нужные поля, вам останется только ввести нужную сумму и произвести оплату.

Автозаполнение

Например, вы не помните реквизит, но платили в прошлом месяце за газ! Значит, там уже есть ваш реквизит! Заходим в историю и прямо оттуда создаем новый платеж с тем же реквизитом. Ничего не нужно запоминать и вводить что-то заново. Можно не заморачиваться, чтобы сохранить в избранное — приложение само все запомнит.

«Умный» поиск

Мало кто платит за «электроэнергию», люди платят за «свет» — вводим именно так, и получаем «Северэлектро», и вообще всех поставщиков электроэнергии.

Кириллица или latinitsa?

Неважно. Пользователи не должны помнить юридически верное название их провайдер интернета, английскими буквами или кириллицей. Вы вводите «Сайма», а получаете корректное наименование Saima Telecom.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».

+ У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

+ Клиентам доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.

+ Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.