17:02
USD 84.72
EUR 99.84
RUB 1.14
Бизнес

АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!

Только с 15 по 31 июля за подключение нового тарифа «Переходи на О! 395 + O!TV» вы получите в подарок 10 ГИГАБАЙТ интернета.

Все, что нужно вашему смартфону:

  • 30 гигабайт интернета на максимальной скорости;
  • интернет-пакет на Instagram, WhatsApp и Telegram;
  • 40 ТВ-каналов мобильного телевидения O!TV;
  • 15 минут на другие мобильные сети КР;
  • Бесплатные звонки и SMS в сети О!;
  • Бесплатную слугу О! Safe Kids.

Оплачивайте один раз сразу за четыре недели!

А ЕЩЁ...

Вам доступна бесплатная смена номера на любой свободный из категории «Серебро»! После подключения тарифа «Переходи на О! 395 + O!TV» вы получите SMS. Следуя инструкциям вы сможете выбрать желанный номер и сменить его самостоятельно.

ТОРОПИТЕСЬ! Срок действия акции ограничен.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201251/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
«Мой О!» — забота о близких в одном приложении
«Мой О!» на случай, когда срочно нужна наличка, а банкомата рядом нет
Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
«О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО!
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
Популярные новости
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
Летняя акция &laquo;Купи котел и&nbsp;получи газ в&nbsp;подарок&raquo; продолжается Летняя акция «Купи котел и получи газ в подарок» продолжается
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Бизнес
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; забота о&nbsp;близких в&nbsp;одном приложении «Мой О!» — забота о близких в одном приложении
&laquo;Керемет Банк&raquo;: финансовые показатели за&nbsp;I полугодие стабильно растут «Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут
15 июля, четверг
16:57
АБР выделил Кыргызстану $35 миллионов для снижения риска оползней АБР выделил Кыргызстану $35 миллионов для снижения риск...
16:47
Афганских кыргызов, бежавших от талибов, планируют эвакуировать в Кыргызстан
16:31
В Чуйской области построят Бурулдайское водохранилище
16:10
В Джалал-Абаде подпольное казино работало под видом компьютерного клуба
15:45
АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!