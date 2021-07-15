АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!

Только с 15 по 31 июля за подключение нового тарифа «Переходи на О! 395 + O!TV» вы получите в подарок 10 ГИГАБАЙТ интернета.

Все, что нужно вашему смартфону:

30 гигабайт интернета на максимальной скорости;

интернет-пакет на Instagram, WhatsApp и Telegram;

40 ТВ-каналов мобильного телевидения O!TV;

15 минут на другие мобильные сети КР;

Бесплатные звонки и SMS в сети О!;

Бесплатную слугу О! Safe Kids.

Оплачивайте один раз сразу за четыре недели!

А ЕЩЁ...

Вам доступна бесплатная смена номера на любой свободный из категории «Серебро»! После подключения тарифа «Переходи на О! 395 + O!TV» вы получите SMS. Следуя инструкциям вы сможете выбрать желанный номер и сменить его самостоятельно.

ТОРОПИТЕСЬ! Срок действия акции ограничен.