АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!

Только с 15 по 31 июля за подключение нового тарифа «Переходи на О! 395 + O!TV» вы получите в подарок 10 ГИГАБАЙТ интернета.
Все, что нужно вашему смартфону:
- 30 гигабайт интернета на максимальной скорости;
- интернет-пакет на Instagram, WhatsApp и Telegram;
- 40 ТВ-каналов мобильного телевидения O!TV;
- 15 минут на другие мобильные сети КР;
- Бесплатные звонки и SMS в сети О!;
- Бесплатную слугу О! Safe Kids.
Оплачивайте один раз сразу за четыре недели!
А ЕЩЁ...
Вам доступна бесплатная смена номера на любой свободный из категории «Серебро»! После подключения тарифа «Переходи на О! 395 + O!TV» вы получите SMS. Следуя инструкциям вы сможете выбрать желанный номер и сменить его самостоятельно.
ТОРОПИТЕСЬ! Срок действия акции ограничен.