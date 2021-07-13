«Мой О!» на случай, когда срочно нужна наличка, а банкомата рядом нет

В век современных технологий смартфон отвечает не просто за общение и связь с близкими. Теперь в телефоне вся наша жизнь — мы храним там не только фото и важные документы, а самое главное — электронный кошелек, которым можно оплачивать почти все: от услуг ЖКХ или утренней чашки кофе до бензина на заправке, еще и со скидкой, например как в «О!Деньги» в приложении «Мой О!».

Главный вопрос — как снять деньги с кошелька и когда это может вам пригодиться?

Жизненных ситуаций для снятия денег со счета предостаточно. Вывод средств спасет в любой момент. Главное, что это теперь впервые доступно в любом из более 100 магазинов O!Store по всей стране совершенно без комиссии! Как снять деньги? Нужен только ваш паспорт.

1 Общие сборы День рождения, той, шерине. Собрать деньги на торжества или подарки просто, даже если все работают в разных концах города. Друзья переводят с банковской карты или пополняют кошелек кому-то одному, после чего ответственный обналичивает нужную сумму в любом ближайшем O!Store — называет свой номер кошелька «О!Деньги», предъявляет паспорт.

2 Переводы родителям или детям-студентам Чтобы выслать деньги раньше нужно было обязательно идти в банк, ждать очереди на оформление, заполнять бланки. Теперь вы можете отправить средства через фирменные терминалы О! на номер кошелька «О!Деньги» из Баткена в Талас, из Бишкека в Ош. Получателю нужно просто прийти с паспортом в любой O!Store и получить наличку за пару минут. Чтобы пользоваться электронным кошельком «О!Деньги», не нужно открывать банковский счет. Необязательно даже выходить из дома — завести кошелек можно дистанционно, через номер вашего телефона. Дело пяти минут. Пройдите простую процедуру идентификации с паспортом в приложении «Мой О!».

3 Волонтерам Активисты часто оставляют номер, на который поступают пожертвования. Теперь обналичить средства стало еще легче.

4 Предпринимателям или Insta-магазинам Принимать оплату за товары или услуги через «О!Деньги» стало еще удобнее, ведь обналичить полученные средства теперь можно всего за две минуты.

5 Срочно нужна наличка Случаются ситуации, когда нужно срочно купить лекарства или важную вещь, а деньги есть только на карте. Рядом нет ни налички, ни банковской карты, но есть смартфон. Выход есть — можно пополнить кошелек с привязанной карты и обналичить нужную сумму в любом O!Store.

6 Фрилансерам Удобно тем, кто зарабатывает в интернете: блогерам, копирайтерам, программистам, дизайнерам и другим. Гонорары за работу вы получаете на свой электронный кошелек. Сложно, когда у заказчика открыт счет в одном банке, а у вас в другом; долго, когда пополнение карты через кассу банка требует посещения отделения, которое не всегда есть рядом. Кошелек же можно пополнить в любом терминале, для этого достаточно просто знать номер телефона его владельца.

О приложении. Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги». У приложения уже более 2 миллионов установок, так как оно упрощает повседневную жизнь, избавляет от беготни по банкам и очередей в call-центр, дарит больше свободного времени и бонусы! Пользователям доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты. Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты. Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Пользователей кошелька «О!Деньги» обслуживает крупнейшая сеть магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране. Пополнение баланса доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

Обналичивание доступно только для электронных денег с кошелька «О!Деньги». Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лицензия НБ КР № 037. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.