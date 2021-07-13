«Мой О!» на случай, когда срочно нужна наличка, а банкомата рядом нет

В век современных технологий смартфон отвечает не просто за общение и связь с близкими. Теперь в телефоне вся наша жизнь — мы храним там не только фото и важные документы, а самое главное — электронный кошелек, которым можно оплачивать почти все: от услуг ЖКХ или утренней чашки кофе до бензина на заправке, еще и со скидкой, например как в «О!Деньги» в приложении «Мой О!».
Главный вопрос — как снять деньги с кошелька и когда это может вам пригодиться?
Жизненных ситуаций для снятия денег со счета предостаточно. Вывод средств спасет в любой момент. Главное, что это теперь впервые доступно в любом из более 100 магазинов O!Store по всей стране совершенно без комиссии! Как снять деньги? Нужен только ваш паспорт.
Общие сборы
День рождения, той, шерине. Собрать деньги на торжества или подарки просто, даже если все работают в разных концах города. Друзья переводят с банковской карты или пополняют кошелек кому-то одному, после чего ответственный обналичивает нужную сумму в любом ближайшем O!Store — называет свой номер кошелька «О!Деньги», предъявляет паспорт.
Переводы родителям или детям-студентам
Чтобы выслать деньги раньше нужно было обязательно идти в банк, ждать очереди на оформление, заполнять бланки. Теперь вы можете отправить средства через фирменные терминалы О! на номер кошелька «О!Деньги» из Баткена в Талас, из Бишкека в Ош. Получателю нужно просто прийти с паспортом в любой O!Store и получить наличку за пару минут. Чтобы пользоваться электронным кошельком «О!Деньги», не нужно открывать банковский счет. Необязательно даже выходить из дома — завести кошелек можно дистанционно, через номер вашего телефона. Дело пяти минут. Пройдите простую процедуру идентификации с паспортом в приложении «Мой О!».
Волонтерам
Активисты часто оставляют номер, на который поступают пожертвования. Теперь обналичить средства стало еще легче.
Предпринимателям или Insta-магазинам
Принимать оплату за товары или услуги через «О!Деньги» стало еще удобнее, ведь обналичить полученные средства теперь можно всего за две минуты.
Срочно нужна наличка
Случаются ситуации, когда нужно срочно купить лекарства или важную вещь, а деньги есть только на карте. Рядом нет ни налички, ни банковской карты, но есть смартфон. Выход есть — можно пополнить кошелек с привязанной карты и обналичить нужную сумму в любом O!Store.
Фрилансерам
Удобно тем, кто зарабатывает в интернете: блогерам, копирайтерам, программистам, дизайнерам и другим. Гонорары за работу вы получаете на свой электронный кошелек. Сложно, когда у заказчика открыт счет в одном банке, а у вас в другом; долго, когда пополнение карты через кассу банка требует посещения отделения, которое не всегда есть рядом. Кошелек же можно пополнить в любом терминале, для этого достаточно просто знать номер телефона его владельца.
О приложении. Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги». У приложения уже более 2 миллионов установок, так как оно упрощает повседневную жизнь, избавляет от беготни по банкам и очередей в call-центр, дарит больше свободного времени и бонусы! Пользователям доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты. Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты. Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.
Пользователей кошелька «О!Деньги» обслуживает крупнейшая сеть магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране. Пополнение баланса доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
Обналичивание доступно только для электронных денег с кошелька «О!Деньги». Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лицензия НБ КР № 037. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.