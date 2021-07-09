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Бизнес

Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020

Не пропустите грандиозное футбольное шоу Евро-2020. Атакующие Англия и Италия обещают зрелищную игру!

Решающая встреча за звание нового чемпиона континента состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Соперники встречались до этого 27 раз, из которых 11 побед у Италии, 8 побед Англии и 8 ничьих. Кто ваш фаворит: Английские львы VS лазурно-синие «Скуадра Адзурра»?

Смотрите финал Евро-2020 в приложении O!TV в прямом эфире телеканалов Qsport Arena и «КТРК Спорт». Скачивайте приложение O!TV по ссылке https://o.kg/l/otv/ и подключайте пакет «О!TV Премиум»  *750*3# за 7 сомов в день.

Стартовый свисток прозвучит в ночь с воскресенья на понедельник, 12 июля, в 01.00 по бишкекскому времени.

О!ле-оле-оле — большой футбол на O!TV.

Подробнее на сайте otv.kg. Стоимость указана с учетом всех налогов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200494/
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