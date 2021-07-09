Не пропустите грандиозное футбольное шоу Евро-2020. Атакующие Англия и Италия обещают зрелищную игру!

Решающая встреча за звание нового чемпиона континента состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Соперники встречались до этого 27 раз, из которых 11 побед у Италии, 8 побед Англии и 8 ничьих. Кто ваш фаворит: Английские львы VS лазурно-синие «Скуадра Адзурра»?

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Стартовый свисток прозвучит в ночь с воскресенья на понедельник, 12 июля, в 01.00 по бишкекскому времени.

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