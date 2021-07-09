14:20
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Бизнес

Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии

Кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» становится еще выгоднее и удобнее.

Теперь пользователи сервиса могут пополнять Mbank Online и карточные счета «Коммерческого банка Кыргызстан» не только не выходя из дома, но и без комиссии.

Кроме того, комиссия больше не взымается и при пополнении Mbank Online через платежные терминалы О!.

Чтобы воспользоваться услугой в приложении, достаточно установить «Мой О!», пройти онлайн-идентификацию кошелька «О!Деньги» и выбрать нужный сервис в каталоге. Перевод поступает моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Отметим, что комиссия за переводы с Mbank Online на кошелек «О!Деньги» также отменена.

О приложении. Приложение «Мой О!» превысило отметку в 2 миллиона установок и является одним из самых популярных в Кыргызстане. Личный кабинет абонента О! помогает управлять номером, а кошелек «О!Деньги» позволяет моментально переводить средства на кошельки и карты, а также бесконтактно оплачивать более 900 сервисов, включая коммунальные услуги, интернет, штрафы, счета в кафе, покупки в магазинах, топливо на АЗС и многое другое.

Установите «Мой О!» по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200480/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
«О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО!
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
Погашайте кредиты и пополняйте счета «Халык Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Популярные новости
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
Рабочие места для молодежи и&nbsp;бизнес по&nbsp;высоким стандартам. Опыт KFC Рабочие места для молодежи и бизнес по высоким стандартам. Опыт KFC
Недвижимость в&nbsp;Турции. Как выглядит жилье в&nbsp;Алании, доступное для кыргызстанцев Недвижимость в Турции. Как выглядит жилье в Алании, доступное для кыргызстанцев
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; запустил мощный и&nbsp;безопасный газовый объект «Газпром Кыргызстан» запустил мощный и безопасный газовый объект
Бизнес
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
Бренд Lay&rsquo;s запустил социальный проект в&nbsp;поддержку людей с&nbsp;нарушениями слуха Бренд Lay’s запустил социальный проект в поддержку людей с нарушениями слуха
MegaCom презентовал проект по&nbsp;маркировке табачной и&nbsp;алкогольной продукции в&nbsp;КР MegaCom презентовал проект по маркировке табачной и алкогольной продукции в КР
9 июля, пятница
14:00
Кто на прививку? Вакцинация от COVID-19 обходится в 10 раз дешевле лечения Кто на прививку? Вакцинация от COVID-19 обходится в 10 ...
13:54
Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
13:54
Всему виной катамаран. На пляже Чолпон-Аты мужчина напал на отдыхающих
13:35
500 килограммов конопли уничтожили в Чуйском районе милиционеры
13:30
В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто