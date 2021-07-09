Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии

Кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» становится еще выгоднее и удобнее.

Теперь пользователи сервиса могут пополнять Mbank Online и карточные счета «Коммерческого банка Кыргызстан» не только не выходя из дома, но и без комиссии.

Кроме того, комиссия больше не взымается и при пополнении Mbank Online через платежные терминалы О!.

Чтобы воспользоваться услугой в приложении, достаточно установить «Мой О!», пройти онлайн-идентификацию кошелька «О!Деньги» и выбрать нужный сервис в каталоге. Перевод поступает моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Отметим, что комиссия за переводы с Mbank Online на кошелек «О!Деньги» также отменена.

О приложении. Приложение «Мой О!» превысило отметку в 2 миллиона установок и является одним из самых популярных в Кыргызстане. Личный кабинет абонента О! помогает управлять номером, а кошелек «О!Деньги» позволяет моментально переводить средства на кошельки и карты, а также бесконтактно оплачивать более 900 сервисов, включая коммунальные услуги, интернет, штрафы, счета в кафе, покупки в магазинах, топливо на АЗС и многое другое.

Установите «Мой О!» по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.