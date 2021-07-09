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Бизнес

Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть

В воскресенье, 11 июля, состоится один из самых громких турниров 2021 года — UFC 264. В главном событии бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье и экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведут третью очную встречу и окончательно расставят все точки над i.

Первый бой состоялся в 2014 году и закончился победой Макгрегора нокаутом в первом раунде. В январе этого года Порье сумел взять убедительный реванш и уже сам нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Посмотрим, удастся ли Конору реанимировать свою карьеру.

Когда бой Конор Макгрегор — Дастин Порье 3

Бой начнется 11 июля ориентировочно в 8.00 по бишкекскому времени.

Где смотреть бой Макгрегор — Порье (11.07.2021)

Видеотрансляцию главного боя турнира UFC 264 можно будет посмотреть онлайн в Кыргызстане на телеканале UFC ТВ в приложении O!TV.

Всего в ходе турнира UFC 264 состоится 13 поединков. Смотрите жаркие поединки на любом устройстве — смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизорах Sony, Phillips, Samsung, LG с функцией Smart TV. Скачайте приложение O!TV https://o.kg/l/otv/. Наберите *750*3# и подключите пакет «O!TV Премиум» всего за 7 сомов в сутки. Подробнее на сайте otv.kg.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200436/
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