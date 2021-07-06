В четверку лучших команд континента пробились Испания, Италия, Дания и Англия.

Кстати, Англия — единственная сборная из оставшихся на Евро-2020, чемпионом континента еще не становившаяся. НО — оставшиеся три матча Евро пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли» при участии десятков тысяч английских болельщиков. Что скажете? Есть ли шансы у гостей на победу?

Смотрите первый полуфинальный матч в ночь с 6 на 7 июля в приложении O!TV. Прямую трансляцию будут вести телеканалы Qsport Arena и «КТРК Спорт». Время всех матчей указано бишкекское. Просмотр финала планируйте на воскресенье, 11 июля.

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Расписание всех игр по бишкекскому времени, итоги, группы и турнирные таблицы Евро-2020 ищите в приложении «Мой О!».

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