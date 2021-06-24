Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях

В электроэнергетической отрасли Кыргызстана проблем накопилось много. Новая власть всерьез собирается взяться за их решение. Правда, некоторые активисты видят корень бед почему-то в деятельности частных распределительных предприятий (ЧРП). В общество вброшено несколько мифов о них, и все негативные. Пора разобраться, особенно в преддверии изменений в тарифной политике.

Миф 1. ЧРП — это посредники, и наживаются на разнице цен. Ответ: не посредники, а поставщики электроэнергии, такие же, как государственные распределительные компании или другие компании-поставщики в любой другой отрасли, и наживаться не могут физически. Ибо все тарифы для них устанавливает и контролирует Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса, а конечные тарифы для потребителей одинаковы для всех компаний — как частных, так и государственных, то есть, если в числе потребителей ЧРП больше бытовых абонентов, то и тариф для такой компании ниже, потому что он продает им электроэнергию по 77 тыйынов за киловатт-час, а не по 2,24 сома, как утверждают некоторые критики.

Миф 2. ЧРП воруют государственные кредиты. Ответ: ЧРП для строительства электрических сетей и подстанций берут кредиты в коммерческих банках под залог собственного имущества.

Миф 3. ЧРП — ненадежные партнеры. Ответ: знающие юридические и физические лица предпочитают работать с ЧРП. Они гарантируют стабильное электроснабжение (не вырубают свет, проще говоря), оперативно реагируют на аварии согласно договору. Инфраструктура, как правило, новая и современная. Берут на себя тяжелое бремя оформления всех документов на подключение. Многие новостройки, многоэтажки, производства и другие без ЧРП до сих пор бы сидели без света, ожидая включения в государственный план.



За последние пять лет ЧРП выплатили 250 миллионов сомов налогов. Потери за 2020 год составили 5,5 процента. Для сравнения: у госкомпаний — 12, 4 процента (1 миллиард 569 миллионов киловатт-часов). Сумму в сомах подсчитайте сами. У ЧРП нет задолженностей перед поставщиками — государственными генерирующими и передающими компаниями, зато есть огромный потенциал для развития энергоотрасли. Но кому-то выгодно плодить мифы. У нас есть еще много интересных цифр против мифов. Следите за нашими публикациями.

Союз предпринимателей энергетического комплекса.