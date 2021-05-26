13:09
USD 83.25
EUR 102.06
RUB 1.13
Бизнес

Смотрите финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на O!TV

Скачивайте приложение O!TV, включайте телеканал Q Sport Arena и смотрите прямые эфиры решающих футбольных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов!

Сохраните и запомните время:

1. В финале Лиги Европы УЕФА-2021 

встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». Финальный матч примет стадион «Гданьск». Прямой эфир матча начнется в 00.45 27 мая (в ночь на четверг) на телеканале QSport Arena на O!TV. 

2. Финал Лиги чемпионов

пройдет 30 мая в Порту на стадионе «Драгау». Трофей оспорят английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси». Посмотреть прямую трансляцию судьбы Кубка чемпионов можно в 00.30 30 мая (в ночь на воскресенье) на телеканале QSport Arena на O!TV. 

За решающими матчами будут наблюдать сотни миллионов болельщиков. Присоединяйтесь к просмотру и вы:

  • скачайте O!TV по ссылке: https://o.kg/l/otv/;
  • подключите пакет «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день;
  • включите телеканал QSport Arena.

Матчи в прямом эфире можно смотреть в приложении O!TV на Smart TV, смартфоне и планшете или на компьютере и ноутбуке. Функция отложенного просмотра позволит досмотреть трансляцию позже, если вас неожиданно прервут. Причем одним аккаунтом O!TV могут пользоваться сразу три члена семьи одновременно на трех разных устройствах и платить только одну абонентскую плату. Это очень удобно, если вы смотрите футбол по телевизору, пока остальные домочадцы увлечены кино или мультиками на планшете и смартфоне.

Болейте за любимую команду в финале вместе с O!TV.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195220/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека
Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
+1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи
Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Популярные новости
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Бизнес
Смотрите финальные матчи Лиги Европы и&nbsp;Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV Смотрите финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на O!TV
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
26 мая, среда
13:02
Опять трагедия. В Джети-Огузе от жестоких побоев скончался трехлетний мальчик Опять трагедия. В Джети-Огузе от жестоких побоев сконча...
12:40
Подаренная Кыргызстану мобильная клиника до сих пор не выехала в регионы
12:31
Проникал в дома, воровал деньги и золото. Подозреваемого в кражах задержали
12:29
ДТП в Суусамырской долине. Погибли пять человек, среди них ребенок
12:23
COVID-19. К 1 сентября Минздрав планирует вакцинировать миллион кыргызстанцев