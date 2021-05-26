Смотрите финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на O!TV

Скачивайте приложение O!TV, включайте телеканал Q Sport Arena и смотрите прямые эфиры решающих футбольных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов!

Сохраните и запомните время:

1. В финале Лиги Европы УЕФА-2021 встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». Финальный матч примет стадион «Гданьск». Прямой эфир матча начнется в 00.45 27 мая (в ночь на четверг) на телеканале QSport Arena на O!TV.

2. Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Порту на стадионе «Драгау». Трофей оспорят английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси». Посмотреть прямую трансляцию судьбы Кубка чемпионов можно в 00.30 30 мая (в ночь на воскресенье) на телеканале QSport Arena на O!TV.

За решающими матчами будут наблюдать сотни миллионов болельщиков. Присоединяйтесь к просмотру и вы:

скачайте O!TV по ссылке: https://o.kg/l/otv/;

подключите пакет «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день;

включите телеканал QSport Arena.

Матчи в прямом эфире можно смотреть в приложении O!TV на Smart TV, смартфоне и планшете или на компьютере и ноутбуке. Функция отложенного просмотра позволит досмотреть трансляцию позже, если вас неожиданно прервут. Причем одним аккаунтом O!TV могут пользоваться сразу три члена семьи одновременно на трех разных устройствах и платить только одну абонентскую плату. Это очень удобно, если вы смотрите футбол по телевизору, пока остальные домочадцы увлечены кино или мультиками на планшете и смартфоне.

Болейте за любимую команду в финале вместе с O!TV.