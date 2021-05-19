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Бизнес

Вредные привычки: как выиграть бой с собственной тенью?

Почти каждый из нас имеет вредные привычки и непростой опыт, связанный с их преодолением. Неправильное питание, курение и алкоголь нередко становятся частью образа жизни, отказаться от которого сложно даже при развитой силе воли.

Эксперты рассказали о том, почему полный отказ от вредных привычек работает не у всех, и о том, как снизить вред в том случае, если человек не хочет расставаться с вредной привычкой.

Еда как наркотик

Выработке в организме серотонина и дофамина, в простонародье — «гормонов радости и удовольствия»,  способствуют, в том числе жирная пища и сладости.

«Человек «подсаживается» на них, как на наркотическое средство. Мозг привыкает к своей «дозе» и постная пища кажется безвкусной. Неправильное питание приводит к набору лишних килограммов, — рассказывает Дмитрий Чирков, нутрициолог и профессиональный фитнес-инструктор.

По словам эксперта, для того, чтобы изменить свои пищевые привычки, потребуются сила воли и не менее 6-7 недель.

«По истечении времени люди перестают испытывать чувство тяготения к «запрещенным» продуктам. При этом резко ограничивать себя в чем-то не нужно — организму требуются и белки, и жиры, и углеводы. Но все должно быть в меру. Важно питаться сбалансированно, небольшими порциями и не пропускать приемы пищи», — говорит фитнес-инструктор.

Два социальных зла

Курение — другая вредная привычка, бороться с которой очень сложно. Психоактивный компонент табака — никотин. Воздействуя на головной мозг, он вызывает быстрое привыкание и зависимость.

«Заядлый курильщик испытывает переизбыток никотиновой кислоты. Но организм, получающий большие дозы этого фермента извне, перестает его вырабатывать самостоятельно. Бросая курить или делая паузу, человек ощущает потребность в никотиновой кислоте, и происходит срыв», — объясняет Бонивур Ишемкулов, специалист по снижению вреда от наркотических средств, национальный эксперт по наркополитике.

Помимо физической, есть еще и психическая зависимость. Кому-то курение помогает снять стресс, найти общий язык с новыми знакомыми, а для кого-то даже становится особым ритуалом.

Никотину, который содержится в табачных изделиях, ошибочно приписывают весь вред от курения. Но наибольший вред здоровью курильщика наносят продукты горения табака и смолы, повышающие риск возникновения многих болезней, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых.

Поэтому в странах, где органы здравоохранения и регуляторы придерживаются концепции снижения вреда, принимаются меры к тому, чтобы курильщики переходили с сигарет на бездымные никотиносодержащие продукты — электронные сигареты и нагреваемый табак.

«Речь идет не о полном отказе от табакокурения, а о переходе на менее вредные альтернативы. Можно доверять международному опыту. Когда в экономически развитых странах начинают что-то внедрять, значит, все тщательно проанализировано и одобрено медиками. Не вижу здесь никакой идеологической или экономической подоплеки. Это пример того, как государство заботится о здоровье населения, чтобы уменьшить нагрузку на медицину», — считает национальный эксперт по наркополитике.

Алкогольная зависимость сложно поддается лечению, как и любой другой тип зависимости.

«Если привычка начинает негативно влиять на все сферы жизнедеятельности и становится диагнозом, даже после лечения человек не выздоравливает полностью, а входит в стадию ремиссии. Однажды сформированный синдром зависимости остается на всю жизнь. И причина заключается не только в самом влиянии вещества на организм, но и в психологической составляющей синдрома, когда употребление алкоголя превращается в привычку уйти от реальности», — отмечает Ангелина Демильханова, эксперт по химическим и нехимическим зависимостям.

Вернуть над собой контроль может помочь специалист с медицинским образованием и желание стать хозяином своей жизни, в которой химическое вещество не будет управлять всем — поступками, поведением, мыслями и чувствами.

«Курение, употребление алкоголя и переедание — не просто вредные привычки. Если это продолжается стабильно более года и приводит к проблемам в разных сферах жизни, то речь уже идет о зависимости. Ее наличие говорит о сложных внутренних труднопереносимых процессах, которые человек и компенсирует через еду, никотин или алкоголь», — комментирует Валерия Никонова, психолог, гештальт-терапевт, руководитель Бишкекского гештальт института.

Само возникновение зависимости связано, как правило, с глубокими психофизиологическими факторами. Апеллировать к силе воли или чисто рациональной мотивации не имеет смысла. Когда тяга переходит в зависимость, требуется помощь специалиста.

«Легкие формы пристрастия присутствуют у большинства людей и помогают скомпенсировать временно кризисные или тревожные состояния. Появление желания может означать, что мне сейчас трудно или плохо, и постепенно можно научиться понимать, как я могу себе помочь более экологичным для здоровья и окружения способом. В случае тяжелых форм требуется более серьезная реабилитация», — говорит психолог.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/194330/
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