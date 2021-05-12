Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто

Лотерея «Весенний драйв» в самом разгаре! 144 участника уже выиграли смартфоны, а 3 мая состоялся розыгрыш второго авто Hyundai Elantra 2021.

Счастливой обладательницей нового автомобиля стала жительница Оша Айгуль Сабырбекова.

«Когда мне позвонили, я не поверила. Никогда бы не подумала, что выиграю. Я очень рада, на седьмом небе от счастья!» — делится эмоциями победительница.

Айгуль активно пользуется кошельком «О!Деньги», и с момента начала лотереи ей удалось накопить 800 билетов, один из которых и оказался счастливым.

В столицу за выигранным призом победительница приехала вместе со своим супругом Космосбеком Акуновым, которого также переполняли эмоции.

«Такое случается один раз в жизни. Просто восторг! Спасибо компании О! за такой розыгрыш. И спасибо жене за то, что выиграла эту машину. Всем участникам хочу пожелать, чтобы верили в свою победу!» — отметил Космосбек.

«Нас дома ждут четверо сыновей, они уже знают, что мы приедем на новой машине. Слов не найти, чтобы передать наши чувства. Вы тоже участвуйте и выигрывайте. Мы убедились, что выиграть может любой!» — добавила Айгуль.

Выиграть действительно может каждый. Впереди еще три еженедельных розыгрыша смартфонов. Завершится лотерея 31 мая розыгрышем автомобиля Hyundai Sonata 2021.

Билеты для участия можно получить за пополнение баланса на сумму 200 сомов и более, оплату услуг через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!», покупки в магазинах O!Store и не только.

Подробные условия на сайте: drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.202. Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.