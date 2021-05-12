10:32
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Бизнес

Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто

Лотерея «Весенний драйв» в самом разгаре! 144 участника уже выиграли смартфоны, а 3 мая состоялся розыгрыш второго авто Hyundai Elantra 2021.

Счастливой обладательницей нового автомобиля стала жительница Оша Айгуль Сабырбекова.

«Когда мне позвонили, я не поверила. Никогда бы не подумала, что выиграю. Я очень рада, на седьмом небе от счастья!» — делится эмоциями победительница.

Айгуль активно пользуется кошельком «О!Деньги», и с момента начала лотереи ей удалось накопить 800 билетов, один из которых и оказался счастливым.

В столицу за выигранным призом победительница приехала вместе со своим супругом Космосбеком Акуновым, которого также переполняли эмоции.

«Такое случается один раз в жизни. Просто восторг! Спасибо компании О! за такой розыгрыш. И спасибо жене за то, что выиграла эту машину. Всем участникам хочу пожелать, чтобы верили в свою победу!» — отметил Космосбек.

«Нас дома ждут четверо сыновей, они уже знают, что мы приедем на новой машине. Слов не найти, чтобы передать наши чувства. Вы тоже участвуйте и выигрывайте. Мы убедились, что выиграть может любой!» — добавила Айгуль.

Выиграть действительно может каждый. Впереди еще три еженедельных розыгрыша смартфонов. Завершится лотерея 31 мая розыгрышем автомобиля Hyundai Sonata 2021.

Билеты для участия можно получить за пополнение баланса на сумму 200 сомов и более, оплату услуг через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!», покупки в магазинах O!Store и не только.

Подробные условия на сайте: drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.202. Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193737/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
+1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи
Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Перечислить помощь движению «Ветераны 365» можно через «О!Деньги»
Популярные новости
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Бизнес
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
12 мая, среда
10:31
Около тысячи семейных врачей не хватает в Кыргызстане Около тысячи семейных врачей не хватает в Кыргызстане
10:30
Электронные амбулаторные карты появятся в Кыргызстане до конца года
10:28
В Джалал-Абаде горнодобывающая компания нанесла крупный ущерб экологии
10:26
Более тонны кисломолочной продукции пытались провезти из Кыргызстана на Алтай
10:25
В Узгенском районе селевой поток унес восьмилетнего мальчика. Он погиб