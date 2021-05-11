+1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview

Смартфоны, которым не страшны жара и морозы, погружения в воду, пыль и столкновения с твердой поверхностью, существуют!

Blackview — это смартфоны для истинных любителей экстрима, настоящие «танки» среди смартфонов и мультимедийные «броники» на все случаи жизни!

Они защищены по военному стандарту, поэтому их смело можно брать и вершины покорять, и под водой снимать.

Кешбэк +1 000 сомов

Теперь при покупке супернадежных смартфонов Blackview в O!Store вы получаете кешбэк +1 000 сомов, которые можно использовать на услуги связи в сети О!.

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В магазинах O!Store или на сайте ostore.kg вы можете оформить покупку в кредит или в рассрочку без первого взноса и переплат от 2 тысяч 150 cомов в месяц.

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Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Кешбэк можно использовать только на услуги связи и нельзя использовать в рамках сервиса «О!Деньги». Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.