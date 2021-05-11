Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане

С каждым годом в Кыргызстане растет число молодых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот диагноз ставят ежегодно тысячам человек. Медики уверены, что тревожная тенденция возникла из-за пристрастия кыргызстанцев к курению. По информации Министерства здравоохранения и социального развития, около 26 процентов взрослых обоих полов в нашей стране курят. Это почти 430 тысяч человек. Традиционные сигареты употребляют 48 процентов мужчин в возрасте до 70 лет.

О том, как снизить курение в Кыргызстане, кому, кроме самих курильщиков, оно еще вредит, а также об альтернативных методах победы над вредной привычкой рассказали эксперты в сфере здравоохранения.

В процессе горения сигареты выделяется более 6 тысяч химических веществ, 69 из них — канцерогены, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья.

По словам доктора медицинских наук Мукаша Бейшембаева, доказано, что только 5 процентов людей, больных раком легких, не курили, а 95 процентов — это заядлые курильщики. Причем стаж курения у них, как правило, больше 10 лет.

«Если человек курит более 10 сигарет в день, то вероятность заболеть раком легких увеличивается на 25 процентов. Также людям важно знать, что 20 процентов табачного дыма остается в теле курильщика, а 80 процентов передается тому, кто стоит рядом. Это дети, друзья, родные. Мы посчитали, что для диагностики и лечения раковых заболеваний в год в Кыргызстане тратится больше 20 миллиардов сомов. Это деньги самих больных, наши с вами деньги, и львиная доля лежит на родственниках», — отметил Мукаш Бейшембаев.

Тем, кто не может отказаться от вредной привычки, специалисты рекомендуют бездымную альтернативу, которая несет меньший риск для здоровья — электронные сигареты и устройства нагревания табака. В них полностью исключен процесс горения, а значит, и вредных веществ курильщик вдыхает гораздо меньше. По оценке ученых, альтернативы выделяют на 90-95 процентов меньше вредных и потенциально вредных соединений в сравнении с обычной сигаретой.

Опыт Великобритании, Японии, США, Норвегии, Швеции показывает, что при лояльном регулировании и должной информационной поддержке можно сохранить здоровье нации и значительно снизить уровень курения в стране.

В частности, Японии удалось на 32 процента сократить количество курильщиков сигарет всего за три года — с 2016 по 2019-й благодаря переходу к альтернативе.

Научные данные подтверждают — электронные альтернативы гораздо эффективнее при отказе от курения, чем никотинозаместительная терапия в виде пластырей и жевательной резинки, так как сохраняется привычный ритуал. Еще один важный нюанс заключается в том, что альтернативные продукты продаются не в аптеках, что в свою очередь не заставляет курильщиков чувствовать себя «больными» людьми и испытывать из-за этого дополнительный стресс.

Согласно результатам исследования, проведенного в США, в течение года после перехода на электронные сигареты более половины курильщиков полностью отказались от вредной привычки. В исследовании также говорится, что свыше 79 процентов потребителей электронных сигарет при квалифицированной психологической поддержке смогли полностью отказаться от курения. А вот процент тех, кто пытался бросить курить с помощью никотиновой заместительной терапии, оказался гораздо ниже — всего 69 процентов.

«Человек на психологическом уровне должен отказаться от сигарет. Тогда будет все хорошо», — считает врач-пульмонолог Азамат Акылбеков.

Борьба с курением остается одним из приоритетных направлений общественного здравоохранения во всех странах мира. Отдельным странам удается достичь в этом вопросе выдающихся результатов. В частности, Министерство здравоохранения Великобритании для уменьшения смертности от курения и снижения количества курильщиков с 2012 года начало продвигать вейпинг как альтернативный способ употребления табака. Благодаря этой политике количество курильщиков в стране снизилось почти на 15 процентов.

Тенденции снижения курения обычных сигарет наблюдаются также и в США. Как и в Великобритании, в США электронные альтернативы помогают людям бросить курить. Продажи традиционных сигарет в стране упали практически на 48 процентов за последние несколько лет. Это процесс сопровождается последующим отказом от курения в целом. По данным американского правительства, в течение года 18 процентов курильщиков электронных сигарет и изделий с нагреваемым табаком полностью отказываются от вредной привычки.