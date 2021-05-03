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Бизнес

Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview

O!Store продолжает удивлять и представляет супернадежные смартфоны Blackview — отличный вариант для людей, которые ищут мультимедийный «броник».

Суперзащита и краш-тесты

Защищенные смартфоны Blackview проходят жесткие краш-тесты. Аппараты обладают защитой от пыли и влаги по классу IP68, сертифицированы по военному стандарту MIL-STD-810G, а значит, способны выдерживать падение с высоты до 1,5 метра и находиться в воде на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут. Устройства не боятся песка и грязи, им не страшны давление, высокие/низкие температуры и пар.

Мощь на максимум

Это максимально брутальные аппараты, среди которых вы найдете и «танк» с гигантским аккумулятором на 13 000 мАч — Blackview BV9100 и самый тонкий защищенный смартфон 2020 года — BV6300 Pro.

Защищенные аппараты с разными системами навигации и несколькими уровнями защиты отлично подойдут любителям экстрима, туристам, заядлым охотникам, а также людям сложных и опасных профессий, например строителям и высотникам. Смартфон не страшно брать в поход. С ним можно сплавляться по реке или заниматься альпинизмом. Батареи хватит надолго — устройство не отключится в момент, когда вам понадобится карта.

Blackveiw — телефоны для всех!

Рассматривая модельный ряд, вы сможете найти как бюджетные варианты или среднего класса, так и устройства, которые отличаются улучшенными характеристиками.

В магазинах O!Store или на сайте ostore.kg вы можете оформить покупку в кредит или в рассрочку без первого взноса и переплат, а также заказать любое устройство с бесплатной доставкой по Бишкеку и получить +20 гигабайт скоростного интернета В ПОДАРОК!

Подробнее: 0705007000 | ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192666/
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