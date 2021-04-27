Перечислить помощь движению «Ветераны 365» можно через «О!Деньги»

Общественное движение «Ветераны 365» вот уже 20 лет помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Акция «Я помню! Я горжусь!» зародилась на форуме «Дизель» и со временем стала одной из самых масштабных и массовых.

Активисты собрали данные ветеранов и тружеников и создали собственную базу героев.

Волонтеры помогают ветеранам не только в канун праздника 9 Мая, но и круглый год. Помощь требуется разная, адресная, кому-то из ветеранов нужен небольшой ремонт, кому-то — коляска или ходунки. Бывают заявки на телевизоры, лекарства, уборку.

Сейчас, чтобы поздравить героев с праздником, нужны средства на 190 продуктовых пакетов. К сожалению, именно столько фамилий осталось в списке в этом году.

Помочь движению «Ветераны 365» можно, перечислив средства в приложении «Мой О!» через электронный кошелек «О!Деньги» во вкладке «Добрые дела».

— Мы стараемся записывать на видео наши посещения ветеранов, чтобы их истории и голоса как можно дольше оставались в нашей с вами памяти. Мы очень хотим, чтобы каждый из вас почувствовал и узнал все из первых уст. Поэтому приглашаем присоединиться к акции и стать причиной их радости, — рассказывает руководитель общественного движения «Ветераны 365» Зинаида Аликулова.





— Мы не знаем заранее, на какую сумму можем рассчитывать. Но ведь нельзя поехать к ветеранам, тем более в их главный праздник, с подарками, которые собрали абы как! Мы всегда спрашиваем у наших подопечных, что бы им хотелось поесть, и формируем пакеты так, чтобы порадовать ветеранов. Поэтому очень просим: если есть возможность, помогите нам финансово уже сейчас, ведь закуп продуктов и их фасовка требуют времени, — просит соорганизатор акции, активист форума «Дизель» и журналист Мария Орлова.

Обязательно присоединяйтесь к развозу подарков 9 Мая. Берите детей, ведь у них может и не быть другой возможности услышать живую историю о войне.

Актуальные новости и фотоотчеты добрых дел вы можете увидеть на странице фонда «Ветераны 365» в социальной сети Facebook.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.