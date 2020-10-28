Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно

Подключи телевидение с ежемесячной оплатой всего от 50 сомов и наслаждайся просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов, а первые две недели компания предоставит вам бесплатный просмотр полного пакета каналов.

Пакеты каналов, транслируемых нашей компанией:

«Простой» Самый бюджетный пакет из всех имеющихся, в него входит более 40 кыргызских и зарубежных каналов разных тематик.

Standart Основной пакет, в котором транслируются местные каналы, а также подборка телеканалов с разнообразной тематикой: мультфильмы отечественного и иностранного производства, шесть фильмовых каналов в хорошем качестве, рейтинговые информационные, музыкальные и развлекательные каналы.

Premium В пакете более 30 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными будут интересны для всей семьи. Добавляется к основному пакету Standart.

Sport В пакет входят зрелищные спортивные трансляции в HD-формате! Круглосуточно в прямом эфире интересные и престижные соревнования мира. Этот пакет добавляется к пакету Standart.

Преимущества телевидения от aitv:

не требуется доступа к интернету;

подключение к любому ТВ;

гарантия и сервисное обслуживание;

установка и монтаж бесплатно (нужно купить оборудование).

Спешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.