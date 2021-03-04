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Бизнес

«О!Деньги» — надежный сервис по приему онлайн-платежей для вашего бизнеса

При переходе на безналичный расчет предпринимателям крайне важно подобрать надежный финансовый инструмент, соответствующий всем требованиям и потребностям бизнеса.

Одним из безопасных и надежных платежных сервисов является кошелек «О!Деньги», позволяющий принимать оплату за товары и услуги онлайн с последующим перечислением денежных средств на расчетный счет компании, а также возможностью снятия наличных с помощью карт «Элкарт», Visa или Mastercard.

Бесконтактные платежи с помощью кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» — это удобный способ оплаты для клиента и своевременное финансовое решение для бизнеса.

Основные преимущества приема онлайн-платежей с помощью сервиса «О!Деньги»:

  • возможность оплачивать товары и услуги бесконтактно, даже не выходя из дома, с баланса телефона, кошелька или с добавленной банковской карты;
  • сервис «О!Деньги» доступен более 3 миллионам абонентов Мобильного оператора О! и абонентам других операторов круглосуточно в любой точке мира;
  • своевременное перечисление денежных средств на расчетный счет компании;
  • прозрачная онлайн-отчетность;
  • быстрое подключение.

Как стать партнером? Всего три простых шага:

  • предоставление учредительных документов;
  • подписание договора;
  • обучение сотрудников.

«О!Деньги» — удобно для клиента, выгодно для бизнеса!

Наши контакты: +996 700 001 467, dengi@dengi.kg.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185381/
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