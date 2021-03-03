12+ Спасибо, что растете вместе с нами. С днем рождения, Ошка!

В этот день, 3 марта 2009 года, в коммерческую эксплуатацию в Кыргызстане был запущен новый и по-настоящему драйвовый мобильный оператор связи. Сегодня свой день рождения отмечает Мобильный оператор О!, которому сегодня исполняется 12 лет.

Мы стали еще на год старше, сильнее, мудрее

2020-й прошел под знаком COVID-19. Он стал серьезным испытанием для всего человечества и кардинально изменил жизнь каждого из нас, проведя черту между «ДО» и «ПОСЛЕ», принеся немало горя и серьезно испытав на прочность всю нашу команду.

В этом году все мы стали гораздо ближе друг к другу, невзирая на ограничения, научились понимать и поддерживать, приходить на помощь и чувствовать друг друга на расстоянии. Мы видели много поступков, полных глубокой человечности и самоотверженности, и это ценность, которую мы будем беречь.

Мы справились!

2020-й принес новые вызовы и понятия «удаленка», «дистанционка», «маршрутные листы», «комендатура», «маски». «Новая реальность» и режим чрезвычайного положения заставили по-новому решать вопросы о том, как добраться до работы работникам сall-центра и офисов обслуживания, как защитить их от рисков, как вовремя доехать до оборудования, которое ежедневно требовало специальных настроек и испытывало колоссальную нагрузку.

Помощь своей стране

Считанные дни понадобились на разработку специальных тарифов и разделов в приложении «Мой О!» для школьников и учителей для удаленного обучения. Созданы тарифы для медиков, милиции, МЧС и других служб по борьбе с COVID-19, которые в период карантина были предоставлены бесплатно сотням тысяч абонентов О!.

Сотни сотрудников по всей стране были задействованы в проведении массовой удаленной регистрации абонентов, которая велась буквально днем и ночью. По всем больницам адресно собирались списки медиков, круглосуточно доставлялись бесплатные SIM-карты.

Мы увидели тысячи благодарных глаз, услышали бесконечно дорогие для нас слова благодарности, передавая нуждающимся семьям по всей республике более 8 тысяч продуктовых наборов на сумму более 20 миллионов сомов из рук в руки.

Ребята сall-центра О! самостоятельно разработали и внедрили новую систему по приему заявок нуждающихся по линии 1227, благодаря чему было принято около 200 тысяч таких просьб о помощи и передано в руки Штаба помощи в борьбе с COVID-19.

Закупили и передали больницам 70 кислородных концентраторов, чтобы помочь медикам спасать людей с тяжелыми случаями. Передали телефоны милиции и МЧС, обеспечили смартфонами горячую линию по самодиагностике 118, осуществили еще много других инициатив помощи.

Особые слова благодарности мы адресуем коллективу компании, который доказал свою преданность любимому делу, профессионализм и умение принимать нестандартные решения.

Несмотря ни на что, мы продолжали строить и развивать нашу сеть в условиях закрытых границ, нестабильного курса валюты и всевозможных ограничений. За год емкость сети 4G/LTE Мобильного оператора О! выросла еще почти в 1,5 раза (!), что позволило выдержать пиковый рост нагрузки и потребления трафика. О! остается лидером по охвату и емкости 4G/LTE в Кыргызстане с показателем охвата услугами 4G/LTE — более 98 процентов населения страны.

О! продолжает сохранять статус крупнейшего налогоплательщика в телеком-секторе, в полной мере выполняя все обязательства по налоговым отчислениям в госказну.

В планах еще более яркие и глобальные проекты, невероятные подарки и сюрпризы для абонентов и, конечно, ежедневная работа сотен специалистов для предоставления вам качественных услуг и дружелюбного сервиса.

Спасибо, что вы растете и развиваетесь с нами. Мы рады быть частью ваших значимых событий, радостных моментов и теплых воспоминаний. Мобильный оператор О!

Будем двигаться дальше, стараясь быть для вас, наши абоненты, самым лучшим мобильным оператором!