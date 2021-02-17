Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline

Beeline представляет новую линейку тарифных планов «Жаңы Бирге» для всей семьи. Она разработана так, чтобы каждый член семьи мог подобрать тариф, исходя из своих потребностей.
Впервые в Кыргызстане абонентам новых тарифов — «Бирге для интернета» и «Бирге для интернета PRO» Beeline предоставляет включенную подписку на онлайн-кинотеатр IVI — популярнейший российский видеосервис с фильмами, сериалами и мультфильмами.
Для абонентов, предпочитающих много разговаривать, предлагаются улучшенные, более выгодные тарифы — «Жаңы Бирге» для звонков.
На всех тарифных планах новой линейки снижена цена на звонки на другие мобильные операторы — 3 сома за минуту со всеми налогами (по сравнению с 4,5 сома ранее).
Как и прежде, абонент может выбрать подходящий именно ему тарифный план с абонентской платой на четыре недели или неделю.
Преимущества тарифов «Жаңы Бирге» для звонков
- в тарифы включено в два раза больше минут на звонки на другие сети;
- сниженная цена на звонки на других операторов — теперь 3 сома за минуту со всеми налогами (по сравнению с 4,5 сома ранее).
Преимущества тарифов «Бирге для интернета+IVI» и «Бирге для интернета PRO+IVI»
- это первые на рынке Кыргызстана тарифы с включенной БЕСПЛАТНОЙ подпиской на онлайн-кинотеатр IVI. Доступ к эксклюзивному контенту от IVI, а также мировым кинофильмам, сериалам и мультфильмам. Активация подписки IVI происходит через приложение «Мой Beeline»;
- это тарифы для всей семьи — к аккаунту IVI можно БЕСПЛАТНО подключить до пяти устройств одновременно, а это значит, что каждый из членов семьи может смотреть именно то, что нравится ему, на своем девайсе;
- в тарифах с IVI можно настроить детский аккаунт — пусть ваш ребенок смотрит только безопасный детский контент;
- большой пакет для интернета и социальных сетей.
Как подключить новые тарифы?
Узнать подробнее обо всех тарифах, подобрать и подключить себе подходящий можно через мобильное приложение «Мой Beeline» по номеру *535, на сайте beeline.kg в разделе «Тарифы», а также в офисах продаж и обслуживания по всей стране.
Также вы можете заказать себе доставку SIM-карт на сайте.
Активация подписки IVI на тарифах «Бирге для интернета+IVI» и «Бирге для интернета PRO+IVI» осуществляется только в приложении «Мой Beeline».
Внимание! Подключение к тарифу «Бирге для интернета+IVI» является акцией и продлится до 31 марта 2021 года.