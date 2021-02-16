Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE

Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство современной сети 4G LTE. Предпринимаемые усилия положительным образом сказываются на потреблении услуг мобильного интернета и качестве сигнала. Очередные улучшения могут заметить еще более полумиллиона жителей свыше 150 населенных пунктов Кыргызстана, в том числе отдаленные села:

Чуйская область: в городе Бишкеке и селах Комсомольское, Верхний Орок, Нижний Орок, Маловодное, Военно-Антоновка, Новое, Кызыл-Туу, Первое Мая, Милянфан, Ивановка (станция), Юрьевка, Дачное, Жайыл, ж/м Ак-Ордо, им.Ленина, Талды-Булак, Кара-Ой, Крупское, Терт-Кель, Кашка-Баш, Ленинское, Беш-Орюк, Арал Дальний, Арал, Первомайское, Нурманбет;

в городе Бишкеке и селах Комсомольское, Верхний Орок, Нижний Орок, Маловодное, Военно-Антоновка, Новое, Кызыл-Туу, Первое Мая, Милянфан, Ивановка (станция), Юрьевка, Дачное, Жайыл, ж/м Ак-Ордо, им.Ленина, Талды-Булак, Кара-Ой, Крупское, Терт-Кель, Кашка-Баш, Ленинское, Беш-Орюк, Арал Дальний, Арал, Первомайское, Нурманбет; Иссык-Кульская область: в селах Керег-Таш, Жалгыз-Орюк, Кичи-Орюктю;

в селах Керег-Таш, Жалгыз-Орюк, Кичи-Орюктю; Таласская область: в селах Чон-Кара-Буура, Кара-Буура, Кок-Ой, Кара-Суу, Манас, Атая Огонбаева, Чыйырчык, Сасык-Булак, Уч-Эмчек, Кум-Арык;

в селах Чон-Кара-Буура, Кара-Буура, Кок-Ой, Кара-Суу, Манас, Атая Огонбаева, Чыйырчык, Сасык-Булак, Уч-Эмчек, Кум-Арык; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде, Кок-Жангак, Кара-Куль, Кочкор-Ате, пгт.Шамалды-Сай, а также в селах Падек, Кой-Таш, Джаны-Джол, Кулук-Добо, Аркит, Кашка-Суу, Торук, Сыны, Кара-Ой, Ажек, Сайдыкум, Деш, Хаджир-Абад, Турпак-Коргон, Кыргыз-Гава, Кызыл-Ай, Коктонду/Правда, Советское, Шамалды-Сай, Момбеково, Джаны-Арык, Алма, Эски-Массы, Достук, Кызыл-Туу, Бостон, Ак-Баш, Джийде, Ленинское, Качкынчы, Кызыл-Суу, Ничке-Сай, Саргата, Кызыл-Ураан, Джар-Таш, Бууракан, Кош-Болот, Багыш, Ала-Бука, Базар-Коргон, Кулук-Добо, Торук, Бюргондю, Бостон, Ак-Баш, Кызыл-Суу;

в городах Джалал-Абаде, Кок-Жангак, Кара-Куль, Кочкор-Ате, пгт.Шамалды-Сай, а также в селах Падек, Кой-Таш, Джаны-Джол, Кулук-Добо, Аркит, Кашка-Суу, Торук, Сыны, Кара-Ой, Ажек, Сайдыкум, Деш, Хаджир-Абад, Турпак-Коргон, Кыргыз-Гава, Кызыл-Ай, Коктонду/Правда, Советское, Шамалды-Сай, Момбеково, Джаны-Арык, Алма, Эски-Массы, Достук, Кызыл-Туу, Бостон, Ак-Баш, Джийде, Ленинское, Качкынчы, Кызыл-Суу, Ничке-Сай, Саргата, Кызыл-Ураан, Джар-Таш, Бууракан, Кош-Болот, Багыш, Ала-Бука, Базар-Коргон, Кулук-Добо, Торук, Бюргондю, Бостон, Ак-Баш, Кызыл-Суу; Ошская область: в городах Оше, Узгене, а также в селах Кенеш, Пор, Сары-Колот, Жаны-Алай, Андижанское, Джан-Шоро, Куршаб, Карчабек, Кызыл-Тоо, Кароол, Орто-Арык, Осоавиахим, Миязды, Аю-Тапан, Кен-Джылга, Кара-Кочкор, Лангар, Кара-Таш, Нойгут, Джаны-Ноокат, Ак-Чабуу, Учбай, Чегеден, Дон-Кыштак, Коджоке, Джийде, Ынтымак, Ничке-Суу, Акшар, Челекчи, Арык-Бою, Джан-Шоро, Колдук, Джергетал, Чий-Талаа, Кайнама, Октябрь, Коо-Чаты, Чычырканак, Джаны-Талаа, Калматай, Ак-Таш, Кызыл-Шарк, Садырбай, Кызыл-Ордо, Алтын-Булак, Тосой, Ачык-Суу, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Кандава, Кара-Кочкор, Жаны-Арык, Кыдырша, Туз-Бель, Аюу, Дыйкан-Кыштак;

в городах Оше, Узгене, а также в селах Кенеш, Пор, Сары-Колот, Жаны-Алай, Андижанское, Джан-Шоро, Куршаб, Карчабек, Кызыл-Тоо, Кароол, Орто-Арык, Осоавиахим, Миязды, Аю-Тапан, Кен-Джылга, Кара-Кочкор, Лангар, Кара-Таш, Нойгут, Джаны-Ноокат, Ак-Чабуу, Учбай, Чегеден, Дон-Кыштак, Коджоке, Джийде, Ынтымак, Ничке-Суу, Акшар, Челекчи, Арык-Бою, Джан-Шоро, Колдук, Джергетал, Чий-Талаа, Кайнама, Октябрь, Коо-Чаты, Чычырканак, Джаны-Талаа, Калматай, Ак-Таш, Кызыл-Шарк, Садырбай, Кызыл-Ордо, Алтын-Булак, Тосой, Ачык-Суу, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Кандава, Кара-Кочкор, Жаны-Арык, Кыдырша, Туз-Бель, Аюу, Дыйкан-Кыштак; Баткенская область: в городе Кызыл-Кие, селах Ак-Булак и Чон-Талаа.

«Вместе с фокусом на интересы потребителя компания остается одним из лидеров отрасли по технологическому развитию и скорости внедрения инновационных решений, — подчеркнул технический директор компании Антон Коваленко. — Сейчас скоростной мобильный интернет Мобильного оператора О! работает в тысячах городов и сел Кыргызстана, где проживает более 98 процентов населения страны».

Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg. Связаться можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter. Круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.