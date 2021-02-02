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1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air

При покупке нового смартфона Tecno Camon 12 Air во всех магазинах O!Store вы получите телефон Tecno T301 в подарок!

Tecno Camon 12 Air отличает элегантный и стильный дизайн. Моноброви у него нет — фронтальная камера умело встроена в левый верхний угол. У него большой экран с тонкими рамками и широкими углами обзора. Есть разблокировка по лицу и отпечатку пальца, быстрая и яркая вспышка, полезная оболочка HiOS, мощный аккумулятор емкостью 4 000 мАч, а также основные камеры с тремя модулями.

Богатая комплектация порадует вас своим разнообразием, где «все включено» и ничего больше докупать не придется. В комплект уже входят силиконовый чехол, защитное стекло для дисплея, проводные наушники-вкладыши и блок питания + кабель microUSB.

Полная стоимость смартфона — 12 тысяч 490 сомов, купить его в рассрочку можно от 2 тысяч 82 сомов в месяц.

Подарочный TECNO T301 — это надежный и верный помощник с двумя SIM-картами. Долговечен, прочен и не требует постоянной зарядки.

Спрашивайте все, что вас интересует об акции, по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.


***
Акция действует с 1 по 28 февраля 2021 года включительно. В ней участвует только одна модель — Tecno Camon 12 Air. Товар сертифицирован. Количество товара и подарков по акции ограничено. Адреса всех магазинов можно узнать по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181987/
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