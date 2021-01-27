17:55
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Бизнес

Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»

В магазинах сетей Globus и «Народный» сегодня нет дефицита куриных яиц. Об этом 24.kg сообщил представитель торговых сетей.

Перебои с поставками действительно случаются, но магазины стараются максимально удовлетворить спрос покупателей. С утра полки магазинов обязательно заполнены товаром, но в течение дня почти все раскупают. Поэтому к вечеру возможно отсутствие некоторых товаров в отдельных магазинах.

Сейчас Globus и «Народный» ищут варианты для импорта яиц из России и закупа у местных производителей, чтобы предоставить покупателю лучшую цену.

«Перебои с поставками куриных яиц возникли еще осенью 2020 года, когда в Казахстане началась вспышка птичьего гриппа. Многие фабрики в РК тогда закрылись, а местные производители куриных яиц стали поставлять часть товара соседям», — рассказал представитель сетей Globus и «Народный».

Дефицит куриных яиц у соседей привел не только к перебоям с поставками товара, но и к росту цен.

Скачок цен — временное явление. Как только в Казахстане закончится вспышка птичьего гриппа и фабрики заработают в прежнем режиме, ситуация стабилизируется. Но сейчас торговым сетям нужно удержать цены хотя бы на сегодняшнем уровне.

Торговые сети Globus и «Народный» готовы закупать яйцо у тех казахских фабрик, которые возобновили работу. Но для завоза нужно разрешение от Министерства сельского хозяйства. Компания обратилась к ведомству с официальном запросом еще 15 января и сейчас ждет их ответа. Как только Минсельхоз даст добро, в Кыргызстан снова начнут поставлять куриные яйца из Казахстана, как делали это раньше.

Приоритетной задачей нашей сети является сдерживание цен для конечного покупателя.

«Наш коммерческий отдел ведет переговоры с местными производителями об удержании цен. Но местные компании не могут полностью выполнить заявки наших магазинов. Сейчас мы рассматриваем возможность импорта яиц из России. Это позволит решить проблему временного дефицита и предоставить лучшую цену покупателю», — заключил представитель сетей.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181390/
просмотров: 811
Версия для печати
Материалы по теме
В новый год с Globus!
Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food
Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
Пять барьеров от коронавируса
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Народное чудо
Популярные новости
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
17:51
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан прибыл в Кыргызстан Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан п...
17:49
В Кочкорском районе задержали мужчину за убийство сожительницы
17:47
Дело Белизгейта. Абдиля Сегизбаева водворили в СИЗО ГКНБ
17:45
Генпрокурор объяснил, почему глава аппарата президента будет возглавлять кабмин
17:37
Олимпийские игры в Токио. Кыргызстан планирует завоевать три медали