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Бизнес

Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями

30 декабря 2020 года «Газпром Кыргызстан» сделал подарок к Новому году жителям «Чон-Арыка» и начал подачу газа в жилмассив. Возможность подключиться к газу получили свыше 4,6 тысячи домов.

«Чон-Арык» — это один из 22 жилых массивов Бишкека, которые «Газпром Кыргызстан» подключил к природному газу с начала своей деятельности. В «Чон-Арыке» компания построила почти 20 километров газораспределительных сетей, чтобы жильцы могли перейти на природный газ и улучшить бытовые и экологические условия: быстрее готовить еду, устанавливать и регулировать в домах комфортную температуру и не дышать вредными веществами — копотью, сажей и угольной пылью.

Галина Шабленко, житель «Чон-Арыка»: «Раньше топили углем. Было очень неудобно — пыльно, грязно, приходилось часто делать уборку и следить, чтобы уголь не прогорел. Чтобы дом не остыл, мы вставали ночью и подкидывали уголь в печку. И вот 30 декабря нам позвонили из компании «Газпром Кыргызстан» и сказали, что подключат газ. Это был настоящий подарок на Новый год! Теперь в доме комфортная температура — 25 градусов. Стало удобно готовить и уборку лишний раз делать не надо».

Владимир Воробьев, житель «Чон-Арыка»: «У нас большой праздник — в наших краях подключили природный газ! До этого, было дело, и углем топили: в печку таскаешь уголь, из печки — золу, а сам — полностью в угольной пыли. С газом теперь очень просто: чистота, порядок, установил температуру, нажал на кнопку, и все проблемы решены. И больше не нужно готовить на газовых баллонах и дышать вредной угольной пылью».

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «В 2021 году планируем подать газ в жилые массивы «Алтын-Ордо» и «Рухий-Мурас», реконструировать газопровод-отвод и ГРС Кант.

Мы готовы строить газопроводы в ускоренном темпе и газифицировать новые районы, но на реализацию наших планов негативно влияет дебиторская задолженность бюджетных предприятий, которая сегодня превышает 700 миллионов сомов».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/180479/
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