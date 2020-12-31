Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах

Столь непростой год, в том числе в плане строительства мобильной сети, Мобильный оператор О! и его техническая команда завершают очередными масштабными работами.

«Несмотря ни на что, мы продолжали строить и развивать нашу сеть, — комментирует технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко. — За год емкость сети 4G LTE была увеличена почти в полтора раза, что позволило выдержать пиковый рост нагрузки и потребления трафика, в том числе в связи с дистанционной работой и обучением наших абонентов. Сегодня Мобильный оператор О! остается лидером по охвату и емкости 4G LTE в Кыргызстане с показателем охвата технологией — более 98 процентов населения страны».

Еще больше стал охват, увеличена емкость сети 4G LTE во всех областях, более чем в 160 населенных пунктах страны:

Чуйская область: в городах Бишкеке, Канте, Кара-Балте, в селах Пригородное, Беш-Орюк, Крупское, Кыз-Моло, Вознесеновка, Кашка-Суу, Достук, Чым-Коргон, Жаны-Алыш, Кызыл-Арык, Сын-Таш, Юрьевка, Военно-Антоновка, имени Ленина, Талды-Булак, Кара-Ой, Ленинское, Сосновка, Чым-Коргон, Ак-Торпок, Чон-Арык, имени Тельмана, Буденовка, Кой-Таш, Кара-Джыгач;

Иссык-Кульская область: на территории центра отдыха «Марко-Поло» и горнолыжной базы «Каракол», в селах Орнек, Чок-Тал, Бактуу-Долоноту, Ак-Дебе, Подгорное, Чырпыкты, Сары-Ой;

Нарынская область: в городе Нарыне и в селах Кок-Джар, Ятан, Осор, Джаны-Арык, Эчки-Башы, Кызыл-Жылдыз, Джаны-Арык, Баш-Кууганды, Ак-Татыр, Чаек, Орток, Кара-Мойнок, Кара-Кюнгей, Шамшы, Большевик, Эпкин, Эчки-Башы, Ат-Башы;

Таласская область: в селах Первомайское, Туйте, Ынтымак, Джоон-Дебе, Сулуу-Маймак, Бакыян, Тамчи-Булак, Майское, Новодонецкое, Кенеш, Кек-Дебе, Чеч-Дебе, Арал;

Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде и Кок-Жангаке, в пгт Кызыл-Джар, в селах Кызыл-Туу, Топ-Жангак, Кой-Таш, Джаны-Джол, Джерге-Тал, Авлетим, Коргон, Байкашка-Терек, Аркит, Кашка-Суу, Ак-Суу, Ак-Сай, Сыны, Кара-Ой, Боспиек, Ак-Коргон, Кашкалак, Баймак, Айры-Там, Джаны-Шаар, Ажек, Орукту, Чолок-Тумак, Сайдыкум, Деш, Хаджир-Абад, Турпак-Коргон, Кыргыз-Гава, Первое Мая, Кызыл-Октябрь, Шыдыр, Коктонду/Правда, Уч-Булак, Шамалды-Сай, Момбеково, Коминтерн, Джаны-Арык, Алма, Эски-Массы, Достук, Кызыл-Туу, Бек-Абад, Джийде, Жетиген, Ничке-Сай, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык, Саргата, Кызыл-Ураан, Комсомол (Кара-Тектир), Мазар-Суу, Джар-Таш, Бууракан;

Ошская область: в городах Оше и Араване, на пропускном пункте «Иркештам», в селах Нура, Тынчтык, Фархад, Курбан-Кара, Большевик, имени Калинина, Кызыл-Мехнат, Арбын, Найман, Сарыканды, Алашан, Коджо-Арык, Акчал, Куу-Майдан, Коджоке, Кара-Кокту, Ынтымак, Куршаб, Джаны-Айыл, Токтогул, Ничке-Сай, Ынтымак, Гайрат, Чимбай;

Баткенская область: в городе Исфане, в селах Джийделик, Чечме, Бель, Чаувай, Голбо, Ормош, Сур, Пум, Майдан, Чакмак, Джениш, Алга.

Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg. Связаться можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: +996 705 700 700, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.