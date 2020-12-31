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Бизнес

В новый год с Globus!

Команда сети магазинов Globus рада пожелать кыргызстанцам счастливых и спокойных праздников! Этот год был непростым для всех нас, но мы смогли пережить все его трудности вместе.

Во время пандемии COVID-19 сеть Globus старалась всесторонне поддерживать кыргызстанцев. Наша команда неустанно работала даже в период карантина, чтобы обеспечить всех клиентов продуктами первой необходимости.

Оглядываясь на наши достижения в уходящем году, нужно отметить, что нам есть что праздновать. В рамках нашего видения «Каждому кыргызстанцу по Globus`у!», мы открыли несколько новых торговых точек в столице и регионах республики. Так мы стали еще ближе к своим покупателям.

Также в 2020 году началась эра цифрового Globus. Интернет-магазин нашей компании позволяет делать покупки удаленно. Теперь можно приобретать лучшие товары 24 часа в сутки семь дней в неделю. Наша команда взяла уверенный курс на развитие digital-направления и собирается придерживаться его в дальнейшем.

В 2021-м сеть магазинов Globus готовится презентовать новые интересные улучшения в работе. Но есть то, что останется неизменным, — это наша преданность клиентам и стремление предоставлять качественные товары по самым привлекательным ценам.

Примите нашу благодарность за то, что остаетесь с нами и сердечные поздравления с новым, 2021 годом!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178609/
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