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Бизнес

Изменение условий пополнения в платежных терминалах О!

Сегодня сеть фирменных терминалов О! насчитывает около 3 тысяч по стране. Если раньше их можно было увидеть только в крупных продовольственных магазинах или торговых центрах, то сегодня их можно встретить повсеместно во всех регионах страны, даже в небольших магазинчиках и кафе. Терминалы находятся буквально в шаговой доступности.

С 15 января 2021 года комиссия в фирменных брендированных терминалах О! при оплате услуг связи О! и пополнении кошелька «О!Деньги» составит 3 сома с учетом налогов. Услуга предоставляется платежной организацией ОсОО «Грин Телеком Сервис».

Следует отметить, что оплатить услуги связи О! или пополнить электронный кошелек «О!Деньги» по-прежнему без комиссии можно в фирменных терминалах, которые расположены в сети магазинов O!Store.

Изменение условий приема платежей вызвано необходимостью для предоставляющей услугу платежной организации компенсировать значительные затраты, связанные с техническим обслуживанием большой терминальной сети, охраной, инкассацией, арендной оплатой за установку терминалов в торговых центрах и точках и другими расходами.

Адреса всех магазинов O!Store можно узнать на сайте: o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178279/
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