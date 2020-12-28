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Бизнес

Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день

Успейте стать обладателем уникального номера! В канун Нового года Мобильный оператор О! дарит отличную возможность приобрести номера категорий Gold, VIP и Platinum со скидкой до 90 процентов.

Акция пройдет только один день, 29 декабря 2020 года.

Так, красивый номер вы можете приобрести от 300 сомов, тогда как их обычная стоимость начинается от 1 тысячи 500 сомов.

Сегодня быть обладателем красивого, легко запоминающегося номера — это не только роскошь, но и необходимость. Такие номера принесут пользу и дополнительный поток клиентов любому бизнесу во время рекламных кампаний. Они произведут впечатление при использовании номера не только в служебных, но и в личных целях. Этот номер нельзя будет спутать ни с одним другим.

Дарите эксклюзив!

Если вы абонент другого оператора, вы можете получить копию вашего номера с другим кодом со скидкой до 90 процентов. Чтобы быстро узнать, свободен ли желаемый номер, позвоните на номер услуги «Добро пожаловать!» 0 500 000 500 (тарификация по условиям вашего тарифа). А лучше посетите ближайший O!Store, где вам помогут с подключением.

Если вы абонент О!, то вы можете проверить доступность желаемого номера за считанные секунды. Для этого наберите команду *212*желаемый номер в формате 0ХХХAAAAAA#. Если номер свободен, купить его можно будет сразу с помощью услуги «Мой новый номер», главное, чтобы на вашем балансе была достаточная сумма.

Тысячи красивых номеров вы найдете в магазинах O!Store. Самые роскошные и редкие комбинации номеров категории Platinum будут доступны только на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg. Подробности во всех магазинах O!Store.

O!Store — порадуйте себя и своих близких красивым номером!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178251/
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