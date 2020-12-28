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Так, красивый номер вы можете приобрести от 300 сомов, тогда как их обычная стоимость начинается от 1 тысячи 500 сомов.

Сегодня быть обладателем красивого, легко запоминающегося номера — это не только роскошь, но и необходимость. Такие номера принесут пользу и дополнительный поток клиентов любому бизнесу во время рекламных кампаний. Они произведут впечатление при использовании номера не только в служебных, но и в личных целях. Этот номер нельзя будет спутать ни с одним другим.

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Если вы абонент другого оператора, вы можете получить копию вашего номера с другим кодом со скидкой до 90 процентов. Чтобы быстро узнать, свободен ли желаемый номер, позвоните на номер услуги «Добро пожаловать!» 0 500 000 500 (тарификация по условиям вашего тарифа). А лучше посетите ближайший O!Store, где вам помогут с подключением.

Если вы абонент О!, то вы можете проверить доступность желаемого номера за считанные секунды. Для этого наберите команду *212*желаемый номер в формате 0ХХХAAAAAA#. Если номер свободен, купить его можно будет сразу с помощью услуги «Мой новый номер», главное, чтобы на вашем балансе была достаточная сумма.

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