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Бизнес

Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»

Широко известная в Кыргызстане сеть магазинов Globus стала еще ближе к своим покупателям. На днях компания открыла еще два магазина в Бишкеке и Узгене.

Совершать выгодные покупки в центре Бишкека стало проще и удобнее. Территория низких цен теперь есть и в здании ЦУМа, где 15 декабря начал свою работу супермаркет Globus.

В Globus понимают, что доступ к недорогим и качественным продуктам и товарам очень важен для каждого кыргызстанца, поэтому сеть магазинов предлагает своим покупателям лучшее по выгодным ценам, одинаковым для всех магазинов сети.

Это правило распространяется на все магазины сети в республике. В том числе на новый «Globus-Экспресс», торжественное открытие которого состоялось 16 декабря в Узгене.

В новых магазинах, как в любых других торговых точках сети, можно найти все необходимое для комфортной жизни: начиная от отверток и заканчивая эксклюзивным шоколадом или дорогим алкоголем. Широкий ассортимент товаров гарантирован покупателям каждого Globus.

Это особенно приятно в предновогодние дни, когда мы готовимся к празднику. В магазинах сети Globus есть все, что нужно: замечательные елочные игрушки, гирлянды, мишура, подарки для членов семьи и друзей, а также всевозможные лакомства к праздничному столу! И все это по очень привлекательным ценам.

Встретим Новый год вместе!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177419/
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