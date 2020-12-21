Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков

Мобильный оператор О! информирует о снижении стоимости голосовых звонков на сети других мобильных операторов КР до 2,8 сома без учета НсП с 8 января 2021 года.

Стоимость на внесетевые звонки станет ниже на самых популярных тарифах линейки «Переходи на О!» и других. Подробный список смотрите на сайте o.kg. Изменения не будут распространяться на архивные тарифные планы.

Позитивное изменение стоимости ощутят сотни тысяч действующих, а также вновь подключившихся абонентов.

Уточнить детали своего тарифа вы всегда можете в приложении «Мой О!».

«Мой О!» — это функциональный кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О!. Скачивайте приложение, и ваш мобильный помощник всегда будет у вас под рукой! Приложение уже оценили более миллиона кыргызстанцев — там можно посмотреть остаток минут и гигабайтов, контролировать расходы по номеру, самостоятельно подключать услуги и даже заботиться о балансе близких. С помощью кошелька «О!Деньги» легко оплачивать коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, штрафы с камер, налоги, покупки в магазинах, топливо на АЗС, счета в кафе и более 700 полезных сервисов, а также получать онлайн-кредиты прямо в приложении.

Мобильный оператор О! обладает сегодня самой обширной зоной охвата сети 4G LTE в Кыргызстане — более 98 процентов населения страны проживают в зоне уверенного покрытия 4G LTE-интернета О!. Карту покрытия сети О! смотрите на сайте www.o.kg.