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Бизнес

Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!

Совместная акция Мобильного оператора О! и компании Honor в самом разгаре.

А вот и первые обладатели новогодних призов по акции в O!Store.

Тоже хотите получить крутые подарки?

Все просто! Купите любой смартфон Honor в любом магазине O!Store и получите свой гарантированный подарок.

Среди подарков: смартфоны Honor 20, Honor 10 и 10 Lite, смарт-часы Honor Magic Watch 2, телевизоры, пылесосы и многое другое.

Все подробности в магазинах O!Store по всей стране. Поторопитесь в ближайший к вам магазин, чтобы успеть за подарками! Акция действует с 7 до 31 января 2021 года. Все смартфоны в O!Store можно приобрести в рассрочку или в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты. Подробная информация на сайте ostore.kg или по номеру 0705007000.

За подарками — в O!Store.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177227/
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