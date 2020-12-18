Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время

Праздник совсем скоро, а значит, тема детских подарков становится все острее с каждым днем. Что подарить, как не разочаровать, а удивить любимое чадо? Независимо от возраста детей, самыми лучшими подарками всегда были сладости.

Собирать такой подарок самостоятельно, конечно, можно, но это долго и хлопотно. Придется потратить уйму драгоценного времени, чтобы купить самые вкусные и любимые чадом конфеты. Впрочем, эта проблема легко решается: можно приобрести готовый подарок в красивой новогодней упаковке.

Если вы решились на такую покупку, то главное правило, которому стоит следовать, — выбирать подарок в магазине, которому вы доверяете. Только так можно получить гарантированное качество!

Другой важный аспект — ассортимент. Всем ведь хочется, чтобы их подарок был не таким, как у всех.

Широкие возможности выбора предоставляет сеть магазинов Globus — в каждом из супермаркетов вам предложат 77 видов подарков.

Каждый подарочный набор неповторим и состоит из самых свежих, качественных и разнообразных вкусностей, которые так любят дети. Если для вас имеет значение состав сладостей, обратите внимание, чтобы на коробке он был приведен целиком — отдельно для каждого вида конфет. Также упаковка или документация к ней должна сообщать общий вес продуктов, их пищевую ценность и БЖУ, срок годности, условия хранения и дату изготовления (упаковки).

Отдельная тема — брендированные подарки. Новогодний набор от M&M’s или Nesquik содержит сладости только этой торговой марки. Если ваш ребенок предпочитает конфеты какого-то определенного бренда, то вам не придется скупать шоколадки и батончики в разных магазинах. Достаточно просто зайти в Globus и выбрать подарок в фирменной упаковке.

Кстати, об упаковке. Она тоже может стать подарком: новогодние ели, колокола, домики и удивительные дворцы из цветного картона порадуют детвору. А еще есть многоразовые ланчбоксы и даже специальные рюкзачки. Если выберете такой подарок, то праздник останется с вашим ребенком надолго и после празднования Нового года.

Подарки отличаются ценой — от 75 до 1 тысячи сомов и весом от 100 граммов до 1,5 килограмма. И это очень удобно, особенно если презент не подразумевает больших вложений. Например, если это подарок от школьного Деда Мороза, из детского сада, спортивной секции или кружка. На такие подарки родители, как правило, стараются тратить поменьше денег, поскольку основной бюджет идет на сюрприз «под елочку» дома. При этом даже небольшой (по весу) подарок будет собран из самых лучших конфет, так что ваш ребенок ни в коем случае не будет чувствовать себя обделенным вниманием!

Подарки всех видов есть во всех магазинах сети Globus. Правда, если вы хотите успеть посмотреть все, нужно торопиться — все-таки подарочные серии лимитированы, и если вы решитесь на покупку в самый канун Нового года, то выбирать придется из того, что останется.

Адреса магазинов сети Globus