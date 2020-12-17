Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!

В результате плановых работ по увеличению охвата и емкости сети 4G LTE Мобильного оператора О! в 128 населенных пунктах более полумиллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи.

Чуйская область: в городах Бишкеке, Канте, в селах Шалта, Буденновка, Мураке, Ан-Арык, Ак-Башат, Дачи-Су, Достук, Калдык, Маловодное, Пригородное, Достук, Гавриловка;

в городах Бишкеке, Канте, в селах Шалта, Буденновка, Мураке, Ан-Арык, Ак-Башат, Дачи-Су, Достук, Калдык, Маловодное, Пригородное, Достук, Гавриловка; Иссык-Кульская область: в городе Караколе, в ЦО «Марко-Поло», в селах Джети-Огуз (в районе курорта), Сары-Ой, Бостери, Отрадное, Боз-Учук, Ак-Булун, Ак-Булак, Ак-Дебе, Талды-Булак, Ичке-Улун, Алкым, Кюрменту, Талды-Суу, Байзак, Сары-Тологой, Шаты, Корумду, Иссык-Куль, Сары-Дебе;

в городе Караколе, в ЦО «Марко-Поло», в селах Джети-Огуз (в районе курорта), Сары-Ой, Бостери, Отрадное, Боз-Учук, Ак-Булун, Ак-Булак, Ак-Дебе, Талды-Булак, Ичке-Улун, Алкым, Кюрменту, Талды-Суу, Байзак, Сары-Тологой, Шаты, Корумду, Иссык-Куль, Сары-Дебе; Ошская область: в городах Оше, Араване, Ноокате, в селах Арсланбоб, Чакмак (Кыркол), Орто-Дебе, Арек, Кызыл-Коргон, Капчыгай, Кара-Кульджа, Сай, Баш-Булак, Ачы, Бешмойнок, Асанчек, Кыргыз-Ата, Ак-Булак, Дон-Кыштак, Мырза-Арык, Кара-Дыйкан, Макаренко, Джыланды, Кызыл-Дыйкан, Какыр, Ак-Кыя, Ничке-Сай, Сретенка, Александровка, Гюльбахор, Октябрь, Тоготой, Шанкол, Арбын, Кызыл-Тейит, Гюльстан, Фрунзе, Жазы, Ак-Джар, Какыр, Ак-Кыя, Кыргызстан, Джийде, Дыйкан-Кыштак, Тээке, Озгур, Интернационал, Барын, Кара-Таш, Нойгут, Бель, Джаны-Ноокат, Ак-Чабуу, Учбай, Чегеден, Кыргыз-Ата, Коммунизм;

в городах Оше, Араване, Ноокате, в селах Арсланбоб, Чакмак (Кыркол), Орто-Дебе, Арек, Кызыл-Коргон, Капчыгай, Кара-Кульджа, Сай, Баш-Булак, Ачы, Бешмойнок, Асанчек, Кыргыз-Ата, Ак-Булак, Дон-Кыштак, Мырза-Арык, Кара-Дыйкан, Макаренко, Джыланды, Кызыл-Дыйкан, Какыр, Ак-Кыя, Ничке-Сай, Сретенка, Александровка, Гюльбахор, Октябрь, Тоготой, Шанкол, Арбын, Кызыл-Тейит, Гюльстан, Фрунзе, Жазы, Ак-Джар, Какыр, Ак-Кыя, Кыргызстан, Джийде, Дыйкан-Кыштак, Тээке, Озгур, Интернационал, Барын, Кара-Таш, Нойгут, Бель, Джаны-Ноокат, Ак-Чабуу, Учбай, Чегеден, Кыргыз-Ата, Коммунизм; Джалал-Абадская область: в городах Кочкор-Ате, Майлуу-Суу, в селах Сафед-Булан, Устукан, Первое Мая, Кызыл-Октябрь, Шыдыр, Уч-Булак, Чек, Чон-Багыш, Бирдик, Райкомол, Кыргыз-Гава, Бюргондю, Тоскоол, Дедемель, Кош-Булак, Кудук-Сай, Чек, Чон-Багыш;

в городах Кочкор-Ате, Майлуу-Суу, в селах Сафед-Булан, Устукан, Первое Мая, Кызыл-Октябрь, Шыдыр, Уч-Булак, Чек, Чон-Багыш, Бирдик, Райкомол, Кыргыз-Гава, Бюргондю, Тоскоол, Дедемель, Кош-Булак, Кудук-Сай, Чек, Чон-Багыш; Баткенская область: в городах Баткене, Кадамджае, в селах Паскы-Арык, Маргун, Жаны Жер, Чон-Кара, Зар-Таш, Самаркандык, Джаны-Бак, Кара-Оот, Тамаша, Апкан Мин-Чынар, Кара-Оот, Тамаша, Эски-Оочу, Кайрагач.

Только за два прошедших месяца работы технических специалистов О! охватили десятки городов и отдаленных сел Кыргызстана, где проживает более миллиона жителей. С каждым годом потребность в беспроводном интернете и мобильной связи растет. Учитывая новые тренды и потребности были созданы популярная линейка «Переходи на О!» и акция «СУПЕРХАЙП + YouTube». С ними интернета хватит на все — для работы, учебы, развлечений и общения сутки напролет.

Сегодня в зоне уверенного покрытия 4G LTE-интернета О! проживают более 98 процентов населения Кыргызстана. Карта покрытия сети О! и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.