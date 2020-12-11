Боец из Кыргызстана рассказал о предстоящем бое и как оказался в UFC

Икс все ближе — уже в это воскресенье боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев по прозвищу Атаман будет драться в основном карде турнира UFC 256 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет бразилец Ренато Мойкано. Физиев выиграл в UFC два боя из трех, а известность приобрел благодаря своим уклонам в стиле Нео из фильма «Матрица».

13 декабря в 09.00 Рафаэль представит Кыргызстан в бою, который мы с вами увидим в приложении O!TV на канале UFC ТВ.

В эксклюзивном интервью Мобильному оператору О! за пару дней до боя Рафаэль рассказал о своем становлении в спорте, как он оказался в UFC, предстоящем бое и о дальнейших планах.

— Привет, Рафаэль! Расскажи, почему Атаман?

— Я был воспитан на таких фильмах, как «Офицеры», «Место встречи изменить нельзя», «В зоне особого внимания». Псевдоним Атаман мне дал Павел Федотов, мой тренер, зная о том, как я люблю военное дело. Есть еще история из детства. В 1-м классе, когда я пришел домой из школы, отец начал спрашивать: «Ну что, сынок, кто атаман у вас в классе?» Я подумал, что это что-то плохое и ответил, что не я, на что он возмутился: «Как так? Ты, что, в классе получаешь от всех?» Это потом мне объяснили, что атаман означает сильный. С тех пор в школе всем говорил: «Я атаман в классе!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

— Как ты оказался в единоборствах?

— Люблю драться с детства. Я родился и вырос в деревне, где жил до 12 лет. У нас были свои правила. Дрались каждый день, в школе, на улице. Нас собирали старшие и говорили: «Так, ты и ты, будешь драться?» Кто отказывался, тот все — «мешок», с ним никто не играл, а в футболе даже пас не давали. В городе все мягче.

— Какой момент в жизни ты считаешь «переломным»?

— 2015 год, когда я окончил Академию МВД в Кыргызстане. Я часами пропадал в секретных архивах библиотеки и защитил диплом на «отлично», но именно тогда пришлось принять сложное для меня решение об уходе из органов. Поговорил с отцом и убедил, что смогу быть бойцом.

Родители меня поддержали. Я определил для себя конкретный срок — попасть в UFC до 26 лет. Так и случилось!

— Очень кстати появилось то видео, когда в 2017 году в бою по тайскому боксу ты ушел от удара соперника, как Нео из «Матрицы». Это видео набрало на YouTube 2 миллиона просмотров!

— Да, ведь известно — для того чтобы попасть в UFC, нужно иметь в своем арсенале много досрочных боев и свою «фишку», которая прославит тебя на весь мир. В моем случае — это тот самый прием «матрица», который на самом деле много кто исполняет. Это базовое упражнение из тайского бокса. Другое дело, что мало кто рискует делать это так низко. У меня получилось.

— Что ты чувствовал, когда заключил контракт с сильнейшей лигой мира — UFC?

— Шок! Я до сих пор его ощущаю. Для меня, как для пацана, который родился в деревне, рос в самом обычном городе, в самом обычном районе, учился в обычной школе. Сейчас живу в Таиланде, несмотря на ситуацию с коронавирусом, которая всех подкосила. Все же пока это лучшее место для тренировок.

— Ты спарринговал с сестрами Шевченко. Вы общаетесь? Ведь у вас одна родина — Кыргызстан.

— Мне было 14 лет, когда мы спарринговали, а Валя была рефери в моем первом бою. Отношения всегда были и есть хорошие, общаемся мы часто, переписываемся, встречаемся, когда они бывают в Таиланде.

— Какие у тебя дальнейшие планы в UFC?

— Сейчас главная цель — закрепиться, показать себя. Не скажу, что прямо сейчас мечтаю о поясе, у меня свой путь. Хочу, чтобы меня знали как серьезного бойца и готовились ко встрече со мной в октагоне. Сейчас я должен набирать бонусы в каждом бою, которые будут укреплять мои позиции.

У меня в принципе цель в UFC — это набрать как можно больше бонусов, так что буду стараться.

— Твой следующий бой состоится 13 декабря в рамках UFC 256 с Ренато Мойкано. Как идет подготовка?

— Могу сказать, что подготовка полностью завершена. Сейчас тренируюсь по полчаса вечером. Самая тяжелая работа позади, и я счастлив, потому что мы работали на износ с тренерами и командой. Сам бой для меня будет уже просто в кайф, но сейчас стараюсь не думать о нем, чтобы быть спокойным и высыпаться. Хочется уже, наконец, подраться.

— У тебя очень много фанатов в Кыргызстане. Передашь им привет?

— Конечно! Кыргызстан, всем ассалом алейкум, всем спасибо большое за поддержку. Я ее чувствую и вижу у себя в соцсетях. Это очень приятно и сильно заряжает и толкает меня к тому, чтобы идти вперед. Ни шагу назад, ведь за мной все те, кто меня поддерживает.

— Рафаэль, спасибо тебе, за интервью. Уверены, мы еще услышим громкие события с твоим именем в топе UFC. Будем держать за тебя кулаки и смотреть UFC ТВ на O!TV.