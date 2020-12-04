В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия

В Кыргызстане презентовали электронную экологическую карту ecomap.kg, на которую любой человек может нанести точку с информацией об экологическом происшествии.
Как отметила директор ОФ «Институт экологических решений» Наталья Слепченко, подобные экологические карты распространены в мире, имеют разные форматы, на них можно отмечать и собирать различные данные. На ресурсе будет аккумулироваться информация об экологических проблемах во всех регионах страны. Фиксировать нарушения могут как координаторы проекта, так и любой гражданин. Для этого достаточно выбрать опцию «Добавить точку».
«Карта не несет оценочных суждений, а только представляет документальные факты событий, чтобы государственные и муниципальные службы могли на них реагировать. В будущем, возможно, что точки, где проблему решили, будут обозначать другими цветами», — добавила Наталья Слепченко.
Вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева сказала, что экологических проблем в республике много, они не решались на протяжении многих лет. Многое остается на уровне обсуждений и предложений, а действий мало.
Думаю, эта карта — как раз одно из решений, где все государственные, муниципальные органы, НПО, граждане могли бы консолидироваться, отслеживая происходящие события.Айжан Чыныбаева
Пока на экокарте около 20 точек. Все экологические происшествия сопровождают фото и видео, текстовые описания и точные географические координаты. Команда фонда в течение полутора месяцев ездила по регионам для сбора информации.
Один из координаторов Гамал Соронкулов рассказал об одной проблеме, отраженной на ресурсе, — уничтожение пойменного леса реки Урмарал в Таласской области. «Здесь компании выделили
Получается, пойменный лес продали по 700 сомов за гектар. Общественность среагировала, разработку приостановили, но лес уже уничтожили.Гамал Соронкулов
«Нерекультивированных участков много в Чаткальском районе. Мы эти точки тоже нанесем на карту. Надо запретить разработку месторождений россыпного золота, потому что ущерб природе и населению в итоге намного превышает выгоду», — заметил он.
Еще один из координаторов проекта экологический активист и фотограф Влад Ушаков добавил, что точками можно отмечать всю дорогу Бишкек — Ош. «Здесь ежегодно опрокидываются бензовозы, тонны ГСМ выливаются в реки, в том числе трансграничные, проникают в почву. И ни разу не было рекультивации. В итоге люди пьют отравленную воду», — сказал он.
Много путешествуя по стране, стал замечать, что экологические проблемы не исчезают, а наоборот, накапливаются.Влад Ушаков
«В информационных лентах периодически появляются сообщения о происшествиях. Люди поохают и быстро забывают. А проблема не решается и, как правило, усугубляется. На этой карте информация не затеряется, точка будет напоминать о ней», — отметил он.
Пока на карте есть информация о свалках, загрязнении почвы, воды, воздуха, вырубке лесов, фактах браконьерства, радиации и ядохимикатах. Но этот перечень далеко не полный.