В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия

В Кыргызстане презентовали электронную экологическую карту ecomap.kg, на которую любой человек может нанести точку с информацией об экологическом происшествии.

Как отметила директор ОФ «Институт экологических решений» Наталья Слепченко, подобные экологические карты распространены в мире, имеют разные форматы, на них можно отмечать и собирать различные данные. На ресурсе будет аккумулироваться информация об экологических проблемах во всех регионах страны. Фиксировать нарушения могут как координаторы проекта, так и любой гражданин. Для этого достаточно выбрать опцию «Добавить точку».

«Карта не несет оценочных суждений, а только представляет документальные факты событий, чтобы государственные и муниципальные службы могли на них реагировать. В будущем, возможно, что точки, где проблему решили, будут обозначать другими цветами», — добавила Наталья Слепченко.

Вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева сказала, что экологических проблем в республике много, они не решались на протяжении многих лет. Многое остается на уровне обсуждений и предложений, а действий мало.

Думаю, эта карта — как раз одно из решений, где все государственные, муниципальные органы, НПО, граждане могли бы консолидироваться, отслеживая происходящие события. Айжан Чыныбаева

Пока на экокарте около 20 точек. Все экологические происшествия сопровождают фото и видео, текстовые описания и точные географические координаты. Команда фонда в течение полутора месяцев ездила по регионам для сбора информации.

Один из координаторов Гамал Соронкулов рассказал об одной проблеме, отраженной на ресурсе, — уничтожение пойменного леса реки Урмарал в Таласской области. «Здесь компании выделили 625 гектаров для добычи россыпного золота. По расчетам, запасы металла составляют около 11 килограммов . Государство получило $7 тысяч», — подчеркнул он.

Получается, пойменный лес продали по 700 сомов за гектар. Общественность среагировала, разработку приостановили, но лес уже уничтожили. Гамал Соронкулов

«Нерекультивированных участков много в Чаткальском районе. Мы эти точки тоже нанесем на карту. Надо запретить разработку месторождений россыпного золота, потому что ущерб природе и населению в итоге намного превышает выгоду», — заметил он.

Еще один из координаторов проекта экологический активист и фотограф Влад Ушаков добавил, что точками можно отмечать всю дорогу Бишкек — Ош. «Здесь ежегодно опрокидываются бензовозы, тонны ГСМ выливаются в реки, в том числе трансграничные, проникают в почву. И ни разу не было рекультивации. В итоге люди пьют отравленную воду», — сказал он.

Много путешествуя по стране, стал замечать, что экологические проблемы не исчезают, а наоборот, накапливаются. Влад Ушаков

«В информационных лентах периодически появляются сообщения о происшествиях. Люди поохают и быстро забывают. А проблема не решается и, как правило, усугубляется. На этой карте информация не затеряется, точка будет напоминать о ней», — отметил он.

Пока на карте есть информация о свалках, загрязнении почвы, воды, воздуха, вырубке лесов, фактах браконьерства, радиации и ядохимикатах. Но этот перечень далеко не полный.