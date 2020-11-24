Почти в каждой семье в Кыргызстане есть автомобиль. Это говорит о том, что автотранспорт больше не является роскошью, он стал требованием современного мира. Но все же не у всех есть достаточно средств для покупки машины своей мечты. Осуществить желаемое каждому кыргызстанцу может помочь быстрый автокредит.

В республике сейчас около 10 коммерческих банков выдают займы для приобретения авто. Некоторые учреждения просят залоговое обеспечение в виде недвижимости. Первоначальные же взносы могут достигать до 40-50 процентов от стоимости приобретаемого автомобиля.

При тщательном изучении кредитных продуктов от комбанков можно найти наиболее приемлемое предложение, которое подойдет для большинства граждан. Так, «Бай-Тушум» предлагает автокредит на покупку железного коня. На заем может рассчитывать любой кыргызстанец от 22 до 65 лет со стабильным источником доходов.

Одним из основных преимуществ стало то, что на одобрение кредита не нужны недвижимость для залога и наличие поручителя.

А заявку в банке рассматривают всего один день и после могут одобрить выдачу ссуды на покупку как нового, так и подержанного авто.

По словам ведущего специалиста управления продаж по розничному кредитованию банка «Бай-Тушум» Абая Айткулова, залогом будет выступать приобретаемая машина. Она будет застрахована на три года.

«Процентная ставка по кредиту единая — 20 процентов. Она не зависит от срока займа и возраста автомобиля. До этого у нас был продукт, но сейчас улучшили условия, чтобы клиентам было удобнее получать кредит. Суммы займов варьируются от 100 тысяч до 2 миллионов сомов сроком от трех месяцев до пяти лет», — рассказал об условиях автокредита Абай Айткулов.

В «Бай-Тушуме» уверены, что новый продукт будет популярен в Кыргызстане, потому что у граждан появилась возможность купить желаемое авто в кратчайшие сроки и на выгодных условиях.