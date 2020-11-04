В честь 10-летия «Керемет Банк» запускает праздничную акцию «Депозит открывай — IPhone получай»! Юридические и физические лица, открывшие депозиты в ОАО «Керемет Банк» со 2 ноября 2020 года по 1 мая 2021 года, получают возможность стать обладателями одного из десяти смартфонов самого последнего поколения.

Клиентам в рамках акции «Депозит открывай — IPhone получай» предлагается множество видов депозитов с различным сроком размещения и разнообразными процентами. По нескольким вкладам банк в рамках проводимой акции повысил ставки до 11 процентов годовых.

Главное преимущество акции, что параллельно с ней запускается выгодный и редкий на рынке Кыргызстана депозит «Срочный — проценты вперед» с выплатой всех процентов в день открытия вклада.

Клиент получает все начисленные проценты сразу, не ожидая окончания срока депозита или ежемесячных начислений! Полученные проценты также можно приумножить, положив их на другой депозит, и заработать еще больше!

Участвуйте в праздничной акции «Депозит открывай — IPhone получай» от «Керемет Банка»! Получайте все свои проценты в день размещения уникального вклада «Срочный — проценты вперед», повышайте свои доходы, размещая начисленные проценты на других депозитах, а еще принимайте подарки во всех регионах страны — чем больше сумма вклада, тем больше шансов стать обладателем одного из десяти подарочных айфонов от «Керемет Банка»!

Акция действует со 02.11.2020 по 01.05.2021 года во всех филиалах и сберегательных кассах ОАО «Керемет Банк». Обо всех условиях акции можно узнать в точках обслуживания банка, в круглосуточном контакт-центре по телефонам (0312) 55 44 44 или (0557) 55 44 44 — WhatsApp, а также в социальных сетях и на сайте банка.