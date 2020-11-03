На сегодняшний день из 23 действующих на территории КР банков студенческие ссуды выдают только несколько банков.

Главное, что интересует будущего заемщика, — это сумма, условия оплаты, а возможность автоматического перечисления суммы на счет вуза является преимуществом.

Несмотря на то что на рынке предоставлено несколько целевых образовательных продуктов, попробовать получить финансирование можно в рамках потребительского кредитования.

Большинство потребительских кредитов проигрывают по срокам и процентам образовательным ссудам. Правда, есть и те, что выглядят привлекательно, но не спешите с выводами.

Если у вас есть конкретный план, куда направить заемные средства, эксперты рекомендуют все-таки остановить свой выбор на целевом кредите. Как правило, такие займы учитывают особенности финансирования.

Банк «Бай-Тушум» предоставил новый продукт для тех, кто ищет финансирование для оплаты контракта за обучение и активно инвестирует в свое образование.

Как рассказал начальник отдела по работе с розничными клиентами банка «Бай-Тушум» Ильхом Шералиев, кредитный продукт запустили в этом году в рамках сотрудничества с международным партнером KIVA. Кредит выдается до 6 лет, а процентная ставка составляет 20 процентов годовых. Сумма кредита составляет до 250 тысяч сомов.

Если учесть, что в среднем контракт в вузах страны стоит до 50 тысяч сомов в год, то лимита, предложенного банком, должно хватить на пять лет обучения.

«Привлекательность кредита заключается в том, что его может получить как сам студент, если он работает, так и его близкие родственники либо опекун. Но самое главное преимущество — двухлетний льготный период, когда заемщик должен будет погашать только проценты», — говорит Ильхом Шералиев.

Таким образом, нагрузка в месяц составит не более 10 тысяч сомов (проценты + основная сумма), на время льготного периода — 3-4 тысячи сомов. Это очень важно, учитывая, что заемщик — студент. Важными преимуществами кредита являются гибкий подход к залогу, отсутствие комиссии и минимальный пакет документов.

Кроме того, взять ссуду можно не только для оплаты контракта в вузе, но и для обучения в частной школе или детском саду.

Еще одно отличие целевого кредита от «Бай-Тушума» — это то, что сумма выдается траншами, и, соответственно, платить проценты нужно не сразу с 250 тысяч сомов, а только с полученной части. При этом можно не переживать — при заключении кредитного договора банк обязуется выдать по мере необходимости клиенту всю сумму, прописанную в документе.

«Деньги студент не получает на руки, их сразу переводят на расчетный счет вуза. При этом у нас нет ограничений по расположению учебного заведения. Оно может находиться в любой стране. Банк переведет средства, куда скажет заемщик», — заключил специалист.