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Бизнес

Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom

Компания MegaCom дарит абонентам приятные бонусы в рамках акции «Скидки в ЦПО! Лови момент», которая стартует 17 октября и продлится до 30 ноября 2020 года.

При обращении в центры продаж и обслуживания MegaCom по пятницам, а также в выходные дни абонентам предоставляются следующие скидки и бонусы:

  • по пятницам: при подключении к тарифному плану #Супервыгодный 595/795 — скидка 50 процентов на номера категории «золото»;
  • по субботам: при смене тарифного плана на ТП #Супервыгодный 195/345/395/595/795 абонент получает 5 ГБ интернет-трафика в подарок на 7 дней;
  • по воскресеньям: при покупке номера с тарифным планом #Супервыгодный 345/395/595/795 — номер категории «серебро» в подарок!

Ознакомиться с адресами центров продаж и обслуживания компании можно на официальном сайте MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169722/
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