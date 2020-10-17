Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom

Компания MegaCom дарит абонентам приятные бонусы в рамках акции «Скидки в ЦПО! Лови момент», которая стартует 17 октября и продлится до 30 ноября 2020 года.

При обращении в центры продаж и обслуживания MegaCom по пятницам, а также в выходные дни абонентам предоставляются следующие скидки и бонусы:

по пятницам: при подключении к тарифному плану #Супервыгодный 595/795 — скидка 50 процентов на номера категории «золото» ;

при подключении к тарифному плану #Супервыгодный 595/795 — ; по субботам: при смене тарифного плана на ТП #Супервыгодный 195/345/395/595/795 абонент получает 5 ГБ интернет-трафика в подарок на 7 дней ;

при смене тарифного плана на ТП #Супервыгодный 195/345/395/595/795 абонент получает ; по воскресеньям: при покупке номера с тарифным планом #Супервыгодный 345/395/595/795 — номер категории «серебро» в подарок!

Ознакомиться с адресами центров продаж и обслуживания компании можно на официальном сайте MegaCom.