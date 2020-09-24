Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?

Низкое качество телевидения для большинства кыргызстанцев — одна из самых актуальных проблем. Плохое покрытие сигналом и искусственные географические препятствия в некоторых селах затрудняют обеспечение стабильного и качественного телерадиовещания.

Компания aitv network предлагает альтернативный вариант. Использование цифрового телевизионного сигнала обеспечивает высокое качество изображения и живого звука, возможность приема каналов высокой четкости (HD-каналы), передачи дополнительной информации (программы передач), выбора языка и субтитров, записи программы и отложенного просмотра на отдельные накопители, получения адресного оповещения по сети, объявлений.

Наши абоненты в настоящее время имеют возможность просмотра более 120 телевизионных с высоким качеством приема сигнала и 5 радиоканалов.

Мы учли, что не все наши абоненты, особенно после карантина и в такой эпидемиологической ситуации, сохранили возможность ежемесячно оплачивать телевидение, поэтому разработали экономически выгодный пакет из более 40 каналов стоимостью всего 50 сомов в месяц.

В пакеты транслируемых телепрограмм входит более 120 рейтинговых телеканалов разнообразной тематики: информационно-развлекательные, фильмовые, детские, музыкальные, познавательные, новостные и спортивные. Часть каналов транслируется в высоком качестве HD. Огромный спектр каналов, транслируемых в эфирно-кабельной сети, позволяет зрителю, независимо от возраста и предпочтений, выбрать канал или передачу по своему вкусу и настроению.

Пакеты каналов, транслируемых нашей компанией:

«Простой». Самый бюджетный пакет из всех имеющихся, в него входит более 40 кыргызских и зарубежных каналов разных тематик.

Самый бюджетный пакет из всех имеющихся, в него входит более 40 кыргызских и зарубежных каналов разных тематик. Standart . Основной пакет, в котором транслируются местные каналы, а также подборка телеканалов с разнообразной тематикой: мультфильмы отечественного и иностранного производства, шесть фильмовых в хорошем качестве, рейтинговые информационные, музыкальные и развлекательные.

. Основной пакет, в котором транслируются местные каналы, а также подборка телеканалов с разнообразной тематикой: мультфильмы отечественного и иностранного производства, шесть фильмовых в хорошем качестве, рейтинговые информационные, музыкальные и развлекательные. Premium. В пакете 27 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными будут интересны для всей семьи. Добавляется к основному пакету Standart.

В пакете 27 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными будут интересны для всей семьи. Добавляется к основному пакету Standart. Sport. В пакет входят зрелищные спортивные трансляции в HD-формате! Круглосуточно в прямом эфире интересные и престижные соревнования мира. Этот пакет добавляется к пакету Standart.

Спешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении к aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

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